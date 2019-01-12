إسرائيليون يحتفون بدعوة كتاب كويتين للتطبيع مع بلادهم

كتب المحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، في تغريده له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم، السبت، أن هناك تزايدا في الأصوات العربية والكويتية للتطبيع مع إسرائيل.

ونشر المحلل والكاتب بهيئة البث الإسرائيلية "كان"، باللغة العبرية، شمعون آران، صورة جمعت بين كل من الكاتبة والإعلامية الكويتية فجر السعيد، والكاتب الصحفي الكويتي، علي الفضالة، اللذان يؤيدان إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية بين بلادهم وإسرائيل.

מתרבים הקולות בעולם הערבי לנורמליזציה עם ישראל



לאחר קריאתה הנחרצת של אשת התקשורת הכוויתית פג'ר אל-סעיד



העיתונאי הכוויתי עלי אל-פדאלה קורא לנורמליזציה עם ישראל;

"מדינה מוכרת באו"מ

השלום עם ישראל הינו עובדה.

מדינה מתקדמת שיכולה רק להועיל למדינות ערב.

הגיע הזמן לנרמל עמה יחסים!" pic.twitter.com/UHwPXDG7dv — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) January 12, 2019

وذكر شمعون آران أنه بعد نشر فجر السعيد لتغريدات مؤيدة للتطبيع مع إسرائيل وظهورها في قناة "كان" (هيئة البث الإسرائيلية) الإعلامية العبرية، خرج علي الفضالة بتغريدة مؤيدة للسعيد.

اسرائيل دوله معترف بها لدى الامم المتحده ماقالته الاخت فجر السعيد بان يعم السلام مع اسرائيل اصبح واقع انا اؤيد الاخت فجر بان حان الوقت للتطبيع مع اسرائيل..اسرائيل دوله متقدمه وان تم السلام معها ف سوف تجر العالم العربي الى التقدم..اسرائيل دولة متقدمه بامور كثيره لنستفد منها — علي الفضالة (@fadalh) ١٠ يناير ٢٠١٩

ونقل المحلل السياسي الإسرائيلي تغريدة الفضالة، والتي قال فيها:"السلام مع إسرائيل أصبح واقعا ويعود على البلاد العربية بالفائدة والتقدم. حان الوقت للتطبيع مع إسرائيل".

وجاءت تغريدة الكاتب والصحفي الكويتي، علي الفضالة، بعد تصريحات الكاتبة، فجر السعيد، حول التطبيع مع إسرائيل، والانفتاح التجاري عليها، والاستثمار معها برؤوس أموال خليجية، إضافة إلى ظهورها في هيئة البث الإسرائيلية "كان" باللغة العبرية.

وقالت فجر السعيد خلال اللقاء مع قناة "كان" العبرية":

إننا نمد لكم يد السلام.