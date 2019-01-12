ردا على فرنسا... قاسمي: برنامجنا الصاروخي لا یتعارض مع القرار 2231

قال المتحدث باسم الخارجیة الإيرانية، بهرام قاسمي، في معرض رده على تصریحات نظیره الفرنسي، حول البرنامج الصاروخي الإیراني، إن المتوقع أن تبتعد فرنسا عن تكرار المزاعم الخاطئة لمعارضي البرنامج النووي الإیراني.

وأضاف بهرام قاسمي، إنه وعلى العكس من مزاعم المتحدث باسم وزارة الخارجیة الفرنسیة، فلم یؤسس البرنامج الصاروخي الإيراني، مبنيا على أهداف غیر تقلیدیة، ولا یتعارض ما یعرف بحق ایران الطبیعي لتعزیز قدراتها العلمیة والدفاعیة، في إطار برنامج صاروخي مع القرار 2231. وذلك وفقا لوكالة "إسنا" الإيرانية.



وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إلى أن أي جزء من القرار لم یمنع ايران من امتلاك برنامج صاروخي تقلیدي ودفاعي، وذي استخدامات علمیة.

وقال قاسمي إننا نؤمن بقوة بأن السعي للإیحاء أو فرض تفسیر واستنتاج خاطئ عن القرار 2231، حول البرنامج الصاروخي الإيراني یعد سلوكا غیر مسؤول.

وأكد قاسمي بأن البرنامج الصاروخي الإيراني دفاعي ووطني وتقلیدي، وهو لیس قانونیا فقط، بل یعد أیضا حقا طبیعیا للشعب الإيراني.

ودعت فرنسا إيران، اليوم الجمعة، إلى الوقف الفوري لكل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية، التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية، وذلك بعد أن قالت طهران إنها قد تطلق قمرين صناعيين في الأسابيع القادمة.

وسبق أن قالت أنييس فون دير مول، المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة "تذكر فرنسا بأن البرنامج الصاروخي الإيراني لا يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 2231".

وأضافت أن فرنسا "تدعو إيران إلى الوقف الفوري لكل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية، التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية، بما في ذلك التجارب التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية"، وذلك بحسب ما نقلت عنها وكالة "رويترز".