أوكرانيا تضع "شرطا" لممارسة الجنس بين الأزواج

تسعى أوكرانيا حاليا لإجراء بعض التعديلات في القانون الجزائي، والتي تمس العلاقات الجنسية بين الأزواج.

وسوف يتحتم على الأوكرانيين الحصول على موافقة الطرف الآخر لإقامة علاقة حميمة، إذ سيصبح الرد بكلمة "نعم" هي الإذن القانوني للشروع في أي علاقة جنسية، حتى لو كانت بين زوجين شرعيين، بحسب ما ذكرته قناة "روسيا 24" التلفزيونية.

ولا يشتمل هذا التغيير في القانون الجزائي الأوكراني العلاقات العابرة وقصيرة المدى فحسب، بل يتخطاها ليطول العلاقات الزوجية.

ومن اللافت للنظر في هذه التعديلات، أن العلاقات الزوجية الشرعية لا تعد سببا لتخفيف هذه القاعدة القانونية بين الزوجين، بل على العكس ستكون أشد.

وفي حالة عدم موافقة أحد الزوجين على إقامة علاقة حميمية، فسوف ينظر إليه بأنه "عنف جسدي"، ومخالفة تؤدي إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

أما بالنسبة "العنف الجنسي" تجاه شخص غريب، فتصل عقوبته إلى السجن لمدة 5 سنوات فقط.