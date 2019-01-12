بالفيديو...ميغان ماركل ترتدي حذاء بنقشة جلد البقرة

أثارت زوجة الأمير هاري، ميغان ماركل، جدلا واسعا في وسائل الاعلام لارتدائها حذاء غير تقليديا.

وبحسب مجلة "كوزموبوليتان"، قامت دوقة ساسيكس يوم الخميس، 10 كانون الثاني / يناير، بزيارة المنظمة الخيرية "Smart Works" في العاصمة لندن، بعد أن عينتها الملكة إليزابيث الراعي الرسمي الملكي للمؤسسة.

— Rebecca English (@RE_DailyMail) 10 января 2019 г.

وارتدت الأميرة البالغة من العمر 37 عاما فستانا أسود من نوع هاتش، واختارت حذاء من الماركة الإيطالية جيانفيتو روسي مع نقشة جلد بقرة وجوانب شفافة.

ووفقا لخبراء الموضة إن هذا النوع من الأحذية مضحك ولا يليق بنمط الملابس الملكية.

— Richard Palmer (@RoyalReporter) 10 января 2019 г.

يذكر أن هدف الزيارة هو مساعدة ماركل ربات البيوت في اختيار ملابس مناسبة لحضور مقابلات عمل.

واختارت الدوقة لباتسي وأردالي، البالغة من العمر 56 عاما، معطفا لونه بيج وفستانا أحمر اللون وحذاء أسودا.