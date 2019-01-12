ترامب يتوقع استعادة العلاقات الجيدة مع روسيا مجددا "في يوم من الأيام"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن تتمكن الولايات المتحدة وروسيا من استعادة العلاقات الجيدة مجددا في يوم من الأيام.

وأشار الرئيس الأمريكي في تغريدة له على "تويتر"، إلى أنه كرئيس للولايات المتحدة كان أكثر صرامة تجاه روسيا من سابقيه الرؤساء بوش وأوباما أو كلينتون.

I have been FAR tougher on Russia than Obama, Bush or Clinton. Maybe tougher than any other President. At the same time, & as I have often said, getting along with Russia is a good thing, not a bad thing. I fully expect that someday we will have good relations with Russia again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2019

وقال ترامب في تغريدته على "تويتر": "كنت، حتى الآن، أكثر صرامة مع روسيا من أوباما أو بوش أو كلينتون. وربما الأكثر صرامة من أي رئيس آخر. إلا أنني في نفس الوقت، وكما أعلن دائما، أقول إن العلاقات الجيدة مع روسيا أمر جيد وليس سيئا. أتوقع أن تكون لدينا علاقات جيدة مع روسيا مجددا في يوم من الأيام".

وفي تصريحات سابقة للكرملين الروسي، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن العقوبات الأمريكية على بلاده ستؤدي بالطبع إلى تعقيد الموقف في العلاقات الروسية — الأمريكية.