بوتين يوقِع 7 اتفاقيات في مجال الابتكار خلال زيارته المرتقبة لصربيا

أعلن وزير الابتكار والتنمية التكنولوجية في صربيا، نيناد بوبوفيتش، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيقوم خلال زيارته المتوقعة للبلاد في 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، بتوقيع سبع اتفاقيات للتعاون في مجال الابتكار.

بلغراد — سبوتنيك. وقال الوزير خلال مقابلة تليفزيونية:" خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى صربيا، سيتم توقيع سبع اتفاقيات في مجال الابتكار مع المشاركين الرئيسيين في الصناعة الرقمية في روسيا… نرغب في التعاون مع روسيا في مجال التقنيات الحديثة… لا نريد أن نقوم فقط بتصدير التفاح والخوخ إلى روسيا، بل نرغب في تطوير المعرفة الصربية".

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وفقا له، فإن منفذا إلى السوق الروسية للتقنيات المتقدمة سيصبح متاحا أمام الشركات الصربية بعد توقيع الاتفاقيات، وأن الشركات "ستكون قادرة على المشاركة في المناقصات ومشاريع محددة".

كان المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن في الـ 9 من كانون الثاني/ يناير الجاري، أنه جاري العمل لإعداد برنامج زيارة الرئيس الروسي إلى صربيا في الـ 17 من الشهر الجاري.