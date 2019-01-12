بومبيو: حكومة مادورو في فنزويلا "غير شرعية"

وصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حكومة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم السبت، بأنها غير شرعية.

وقال الوزير الأمريكي إن الولايات المتحدة ستعمل مع بلدان تتبنى ذات المواقف داخل أمريكا اللاتينية لاستعادة الديمقراطية في فنزويلا، وذلك بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز".

© AP Photo / Alex Brandon بولتون: الولايات المتحدة لا تعترف بسلطات مادورو في فنزويلا وتعتبره ديكتاتورا

وأوضح بومبيو، للصحفيين في العاصمة الإماراتية أبوظبي ضمن جولة في عدد من دول الشرق الأوسط، "نظام مادورو غير شرعي وستعمل الولايات المتحدة بجد لاستعادة ديمقراطية حقيقة في هذا البلد".

وأضاف "متفائلون للغاية إزاء قدرتنا على أن نكون قوة خير تساعد تلك المنطقة على تحقيق ذلك معا".

وكان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون قد أعلن، اليوم السبت، أن بلاده لا تعترف بسلطات مادورو، مؤكدا على أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية ضد السلطات الفنزويلية.

وقال بولتون في بيان له: "الولايات المتحدة لا تعترف بتملك الدكتاتور الفنزويلي نيكولاس مادورو، للسلطة بالقوة. فكان انتخابه في مايو/ أيار 2018، غير حر، وغير أمين وغير موثوق به في جميع أنحاء العالم".

وأدى نيكولاس مادورو، اليمين الدستورية، يوم الخميس الماضي، ليتولى بعدها رسميا منصب رئيس فنزويلا للفترة 2019 — 2025. وكان مادورو قد فاز بفترة ولاية جديدة مدتها ست سنوات في انتخابات فنزويلا التي جرت في 20 مايو 2018، لكن منافسيه الرئيسيين رفضوا نتائج الانتخابات، مشيرين إلى مخالفات واسعة النطاق.