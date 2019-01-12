أردوغان يتحدث عن منع بلاده تشكل "الحزام الإرهابي" في سوريا

اعتبر الرئيس التركي إنه لو كانت تركيا اليوم مثل السابق لتشكل في سوريا ما أسماه "الحزام الإرهابي"، ولكان العراق ممزقا.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "الذين حاولوا نقل الربيع العربي إلى بلدنا ودفننا في شتاء حالك، يتجرعون الآن مرارة ذلك الكأس".

وجاء حديث أردوغان في كلمته اليوم السبت 12 كانون الثاني/ يناير، أمام برنامج تعريفي بمرشحي حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، للانتخابات المحلية المرتقبة في 31 مارس/ آذار المقبل، في ولاية قوجة إيلي. بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول".

وأضاف الرئيس التركي: "لو أن تركيا اليوم كما كانت في العهود السابقة، لتشكل الحزام الإرهابي بسوريا، ولتمزق العراق إربا، ولما بقي أي أثر من قضايانا الثابتة كفلسطين والبوسنة".

وشدد أردوغان على تصميم حكومته بشأن الارتقاء أكثر بمستوى الاقتصاد التركي. وتابع: "عازمون على رفع بلادنا وشعبنا إلى مستوى أعلى".

لافتا إلى أن منظمة بريطانية مهمة، أعلنت أن الولايات المتحدة ستكون في المرتبة الثالثة وتركيا في المرتبة الخامسة (في تعادل القدرة الشرائية) بحلول العام 2030.