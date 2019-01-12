مواقع إلكترونية أمريكية حكومية أصبحت غير آمنة

تعذر الوصول إلى العشرات من المواقع الالكترونية الأمريكية الحكومية كما أصبح الكثير منها غير آمن نتيجة الإغلاق الحكومي الفيدرالي المتكرر في الولايات المتحدة بسبب النزاع حول تمويل بناء الجدار الفاصل مع المكسيك.

وأفاد موقع bleepingcomputer أن المواقع الالكترونية المتأثرة تشمل بوابات الدفع الحكومية الحساسة وخدمات الوصول عن بعد، مما أثر بشكل مباشر على العديد من المواقع الحكومية مثل وكالة ناسا ووزارة العدل الأمريكية ومحكمة الاستئناف.

كما لم يعد من الممكن الوصول إلى بعض هذه المواقع الإلكترونية بسبب الإجراءات الأمنية الصارمة التي تتخذها الحكومة الأمريكية مثل الموقع التابع لوزارة العدل الأمريكية https://ows2.usdoj.gov، والذي يستخدم شهادة انتهت صلاحيتها.

وحسب المصدر جرى إدراج موقع وزارة العدل الأمريكية usdoj.gov، وجميع المواقع الفرعية، في قائمة التحميل المسبق لسياسة أمان الويب.

ويعد هذا الإجراء بمثابة إجراء أمني يجبر المتصفحات الحديثة على استخدام البروتوكولات الآمنة المشفرة فقط عند الدخول إلى الموقع، ومع ذلك، فإن هذا الأمر يمنع المستخدمين من زيارة المواقع التي تستخدم بروتوكول HTTPS في حال كانت الشهادة منتهية الصلاحية.