من بينها بلدان عربية.. "غوغل ون" تنطلق في مزيد من الدول

أطلقت شركة "غوغل" خدمة التخزين السحابي مدفوعة الثمن "Google One"، في مزيد من الدول منها عربية، وذلك بعد نحو ثمانية أشهر من الإعلان عن الخدمة.

وكانت غوغل الأمريكية قد أعلنت في منتصف شهر أيار/ مايو 2018 عن "غوغل ون"، وهو الاسم الجديد لخدمة "غوغل درايف" الذي سيظهر لمشتركي السعات المدفوعة، مع تغيير في الحجم والرسوم الشهرية للخدمة الجديدة.

— Tom Dausy (@TomDausy) January 9, 2019

وبعد إطلاقها تدريجيا، كانت البداية من الولايات المتحدة في شهر أيار/ مايو الماضي لبعض المستخدمين، ثم للجميع في الولايات المتحدة وفي دول مثل الأرجنتين وأستراليا والبرازيل والمكسيك والهند في شهر آب/أغسطس، ثم في الأشهر التالية تم إطلاقها في المملكة المتحدة وفرنسا وكندا وإسبانيا وروسيا ونيوزيلندا وتايوان وسنغافورة والتشيك والتشيلي.

وأفاد مستخدمون في كل من هولندا والإمارات العربية المتحدة ولبنان وتركيا وبلجيكا بأنهم تلقوا رسائل من غوغل تخبرهم بإمكانية الترقية إلى خدمة "غوغل ون"وذلك بأسعار تبدأ من 1.99 دولار أمريكي شهريًا لسعة 100 غيغابايت، وبسعر 2.99 دولار أمريكي شهريًا لسعة 200 غيغابايت، وهكذا حتى 299.99 دولارا أمريكيا شهريا لسعة 30 تيرابايت.

يشار إلى أن خدمة "غوغل ون" تستهدف المستخدمين الذين يحفظون صورهم ومقاطع الفيديو خاصتهم على خدمة "صور غوغل" بدقتها الأصلية، وهم بالأصل مشتركون بخدمة "غوغل درايف" المدفوعة.