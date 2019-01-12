تقرير: أسعار هواتف تنخفض في الصين

عمد تجار التجزئة في الصين إلى تخفيض أسعار أحدث هواتف آيفون من آبل، مع انتشار قناعة لدى المستهلكين المحليين بأن هذه الهواتف لا تستحق تكلفتها المبالغ فيها.

© REUTERS / Andrew Kelly "أبل" تقلص خطة إنتاج هواتف آيفون الجديدة

وحسب تقرير نشرته شبكة CNBC الأمريكية فإن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي أظهرت فيه هواتف آيفون تراجعا كبيرا في مبيعاتها ضمن الصين، فيما يوضح الخبراء أن الأسعار المرتفعة للغاية بالنسبة لأكبر سوق للهواتف الذكية في العالم ونقص الميزات المبتكرة بالمقارنة مع المنافسين المحليين مثل هواوي هي السبب عن ذلك.

وكانت آبل قد أقرت في وقت سابق بانخفاض مبيعاتها بشكل غير متوقع في السوق الصينية، مما يرجح حصولها على عائدات أسوأ من المتوقع، وقامت شركة التجزئة الصينية Suning بتخفيض سعر نسخة 128 غيغابايت من هاتف آيفون "إكس آر" من حوالي 1036 دولار إلى 858 دولار، بينما يوفر بائعو الطرف الثالث الأجهزة بأسعار أرخص من خلال عروض المبيعات السريعة.

وكانت شركة Sunion قد أعلنت عن خصم مقداره 100 دولار لنسخ 128 و 256 غيغابايت من هاتف آيفون "إكس آر"، فيما قدمت منصة التجارة الإلكترونية Pinduoduo، والتي تسمح لجهات خارجية ببيع المنتجات، خصومات كبيرة على جميع طرازات آيفون الجديدة، وتتعلق مشاكل آبل في الصين بعاملين رئيسيين هما الخطأ بشأن بتسعير أجهزتها في البلاد، وفشلها في تقديم ميزات تثير المستهلكين.