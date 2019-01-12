الخارجية الأمريكية تعرب من بيروت عن قلقها من أنشطة "حزب الله"

وصل وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، إلى لبنان للقاء كبار المسؤولين اللبنانيين ومناقشة قضايا ثنائية وإقليمية.

القاهرة — سبوتنيك. أعلنت سفارة الولايات المتحدة في بيروت، مساء اليوم السبت، عن وصول وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، إلى العاصمة اللبنانية، حيث يناقش مع كبار المسؤوليين اللبنانيين العلاقات الثنائية وأنشطة "حزب الله" وتأثيرها على الأمن الإقليمي.

سيشدّد السفير هيل ايضا على قلق الولايات المتحدة من أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار في لبنان والمنطقة، بما في ذلك الاكتشاف الأخير لأنفاق حزب الله العابرة للحدود، والتي تتحدى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وتعرّض أمن الشعب اللبناني للخطر، وتقوّض شرعية مؤسسات الدولة اللبنانية — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) January 12, 2019

​وقالت السفارة عبر حسابها على "تويتر" إن هيل، وهو موظف سابق بالسفارة، سيعود للبنان في دوره الجديد لتجديد التأكيد على الدعم الأمريكي للدولة اللبنانية، بما في ذلك مؤسساتها الأمنية، فيما تواصل مجابهة تحديات كبرى".

وهو يعود إلى لبنان، في دوره الجديد ليعيد تأكيد دعم الولايات المتحدة القوي للدولة اللبنانية، بما في ذلك مؤسساتها الأمنية الشرعية، فيما يواصل لبنان مواجهة تحديات هامة. — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) January 12, 2019

​وتابعت السفارة أن "هيل سوف يشدد على المخاوف الأمريكية حيال أنشطة حزب الله التي تضر باستقرار لبنان والمنطقة، بما في ذلك أنفاقه الحدودية المكتشفة حديثا، والتي تتحدى قرار مجلس الأمن رقم 1701 وتهدد أمن الشعب اللبناني وتقوض شرعية مؤسسات الدولة اللبنانية".