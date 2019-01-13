مسؤول روسي يعلق على تغريدة ترامب حول علاقته بروسيا

موسكو — سبوتنيك. وقال كوساتشيف لوكالة "سبوتنيك" في تعليقه على تغريدة ترامب التي قال فيها، إنه "أكثر الرؤساء الأمريكيين صرامة تجاه روسيا": "بدون شك، هذه التغريدة موجهة إلى معارضي ترامب داخل الولايات المتحدة، وليست لروسيا، الكلمة الرئيسية فيها، هي وصف ترامب لنفسه بأنه "الأكثر صرامة من أي رئيس آخر".
وتابع كوساتشيف، "سأكون سعيدا إذا اتضح عدم صحة رأيي".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت مقالا حول أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) فتح تحقيقا عام 2017 حاول من خلاله تحديد ما إذا كان دونالد ترامب يعمل لصالح روسيا!.
وتعليقا على اتهامه بالعمل سرا لصالح روسيا، قال ترامب في تغريدته على "تويتر": "كنت، حتى الآن، أكثر صرامة مع روسيا من أوباما أو بوش أو كلينتون. وربما الأكثر صرامة من أي رئيس آخر. إلا أنني في نفس الوقت، وكما أعلن دائما، أقول إن العلاقات الجيدة مع روسيا أمر جيد وليس سيئا. أتوقع أن تكون لدينا علاقات جيدة مع روسيا مجددا في يوم من الأيام".
I have been FAR tougher on Russia than Obama, Bush or Clinton. Maybe tougher than any other President. At the same time, & as I have often said, getting along with Russia is a good thing, not a bad thing. I fully expect that someday we will have good relations with Russia again!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2019
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