84 ألف أمريكي دخلوا مستشفيات بسبب الإنفلونزا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن ما يتراوح بين 69 و84 ألف أمريكي دخلوا مستشفيات بسبب الإنفلونزا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وذكرت بيانات جمعتها تلك المؤسسة الصحية أن ما يتروح بين 6 ملايين و7 ملايين شخص تقريبا أصيبوا بالإنفلونزا فيما بين أول أكتوبر/ تشرين الأول 2018 والخامس من يناير/ كانون الثاني 2019.

وتحاول الجهات التنظيمية في مجال الصحة مكافحة تفشي الإنفلونزا في الولايات المتحدة ووافقت إدارة الأغذية والعقاقير على أول علاج جديد للإنفلونزا منذ نحو 20 عاما العام الماضي.

وبحسب "رويترز"، أشارت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الشهر الماضي إلى بدء موسم الإنفلونزا، وقالت إن 24 ولاية وجوام أفادت بحدوث حالات على نطاق واسع وإن السلالة السائدة هذا الموسم هي إتش1إن1.

وكانت سلالة الإنفلونزا التي سادت خلال الموسم الماضي هي إتش3إن2 وتم ربطها بحالات إصابة شديدة ووفاة ولا سيما بين الأطفال والمسنين.

ومازالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها توصي بالتطعيم كأفضل وسيلة للحد من خطر الإنفلونزا وتنصح الناس من الفئة الأكثر خطرا بالذهاب إلى المستشفيات للعلاج بعقار مضاد لفيروس الإنفلونزا.

وتشير تقديرات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن الولايات المتحدة شهدت أحد أسوأ حالات تفشي الإنفلونزا منذ نحو 10 سنوات خلال موسم 2017-2018 بعد دخول أكثر من 900 ألف شخص مستشفيات ووفاة ما يزيد عن 80 ألف شخص.