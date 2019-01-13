ترامب يصف مقال "نيويورك تايمز" حول علاقته بروسيا بالمهين

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، التقارير حول أن مكتب التحقيقات الفدرالي قام بالتحقيق في إمكانية تعامله مع روسيا سرا بالمهينة.

© Sputnik . Maksim Blinov مسؤول روسي يعلق على تغريدة ترامب حول علاقته بروسيا

واشنطن — سبوتنيك . وقال الرئيس الأمريكي خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "أعتقد أن هذا هو المقال الأكثر إهانةً الذي قرأته على الإطلاق. هذه إهانة كبيرة. لقد طردت جيمس كومي لأنه كذاب وقام بعمل رهيب لكونه رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي".

وبحسب ترامب، فإنه يتصرف بقسوة بالغة تجاه روسيا أكثر من أي رئيس أمريكي آخر.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت مقالا حول أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي فتح تحقيقا، عام 2017، حاول من خلاله تحديد ما إذا كان دونالد ترامب يعمل لصالح روسيا سرا.