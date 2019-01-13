عاصفة ثلجية تتجه صوب واشنطن وإلغاء عشرات الرحلات الجوية

اتجهت عاصفة شتوية قوية صوب واشنطن، يوم السبت، بعد أن أسقطت ثلوجا كثيفة على الغرب الأوسط الأمريكي مما أدى إلى تقطع السبل ببعض قائدي السيارات في ولاية ميزوري وإلغاء عشرات الرحلات الجوية.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه العاصفة على ممر طوله 2900 كيلومتر بالولايات المتحدة يمتد من ولاية كولورادو إلى ولايات وسط الأطلسي. وكانت العاصفة قد بدأت في شكل أمطار من المكسيك ثم تحولت إلى ثلوج بعد التقائها بجبهة من الهواء الجليدي.

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وقال أندرو أوريسون خبير الأرصاد الجوية في مركز التنبؤات الجوية بالولايات المتحدة إن العاصفة اجتاحت ولايتي كانساس وميزوري يوم الجمعة واستمرت يوم السبت مع امتدادها إلى مناطق بولايات أيوا وايلينوي وانديانا وأوهايو، بحسب "رويترز".

وقالت شرطة الطرق السريعة بولاية ميزوري، إن أكثر من 1200 قائد سيارة تقطعت بهم السبل في الولاية كما سقط 4 قتلى على الطرق.

كما ألغيت عشرات الرحلات الجوية بمطار سانت لويس لامبيرت الدولي.

وتوقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن تشهد واشنطن تساقطا لثلوج يبلغ سمكها ما بين 15 سنتيمترا و20 سنتيمترا عند وصول العاصفة إلى هناك.