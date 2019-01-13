العثور على أنفاق ممتدة من المكسيك إلى الولايات المتحدة

عثرت السلطات المكسيكية على نفق يمتد من داخل الأراضي المكسيكية ويصل إلى الداخل الأمريكي في ولاية أريزونا والذي يستخدم لتهريب المخدرات والأسلحة بين البلدين.

© REUTERS / JIM YOUNG ترامب يطلب تمويلا بقيمة 5.7 مليار دولار لبناء جدار مع المكسيك

وذكر موقع " هيل " الأمريكي أن النفق المكتشف على الحدود الأمريكية المكسيكية يعتبر الثالث من نوعه خلال هذا الشهر.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن النفق يمتد إلى حوالي 10 أمتار وهو ليس الأول من نوعه حيث تم العثور على أنفاق مماثلة على المنطقة الحدودية بين الدولتين.

وتحاول الولايات المتحدة من خلال الرئيس دونالد ترامب بناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية للحد من التهريب والهجرة التي تؤثر سلبا على الولايات المتحدة الأمريكية.