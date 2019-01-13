طهران تستدعي السفير البولندي احتجاجا على استضافة مؤتمر مناهض لإيران

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، استدعاء القائم بأعمال السفارة البولندية للاحتجاج على استضافة بولندا مؤتمر حول الشرق الأوسط، بدعوة أمريكية.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الإيرانية أنه "تم استدعاء القائم بأعمال السفارة البولندية للاحتجاج على المؤتمر المناهض لإيران المقرر عقده في 24 و25 شباط/ فبراير القادم".

وبحسب البيان وصف رئيس شؤون أوروبا الشرقية بالخارجية الإيرانية استضافة بولندا للمؤتمر بأنه "خطوة معادية للجمهورية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة"، مطالبا بولندا "بعدم مشاركة الولايات المتحدة في عقد هذا المؤتمر".

وانتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بولندا لمشاركتها الولايات المتحدة في استضافة قمة عالمية في وارسو ستركز على الشرق الأوسط، وخاصة إيران، ووصف القمة بأنها "عرض هزلي يائس مناوئ لإيران".

وفي وقت سابق، من أمس الجمعة، أعلنت واشنطن أن القمة ستعقد في العاصمة البولندية يومي 13 و14 فبراير/ شباط.