القوات الأوكرانية تنتهك الهدنة 7 مرات في دونباس

© Sputnik . Dan Levy الخارجية الروسية لا تستبعد قيام أوكرانيا بعمليات عسكرية في دونباس

موسكو — سبوتنيك . وقال ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار للصحفيين، اليوم الأحد: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ العدد الإجمالي للانتهاكات من جانب القوات المسلحة الأوكرانية 7 انتهاكات".

وأشار ممثل دونيتسك، أن القوات الأوكرانية أطلقت النار على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية باستخدام قاذفات القنابل والأسلحة الخفيفة.

وأضاف المتحدث، إن القصف لم يسفر عن ضحايا بشرية وخسائر مادية في البنية التحتية.

وكانت مجموعة الاتصال حول تسوية الوضع في دونباس قد اتفقت، في وقت سابق، على هدنة جديدة في المنطقة بدأت في 29 ديسمبر/كانون الأول المنصرم.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل/نيسان من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير/شباط، من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.