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13:12 13 يناير/ كانون الثاني 2019
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    وزير الدفاع اليوناني، بانوس كامينوس

    وزير الدفاع اليوناني يعلن انسحاب حزبه من الائتلاف الحاكم

    © AP Photo /
    العالم
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    أعلن وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس، اليوم الأحد، انسحاب حزبه "اليونانيون المستقلون" من الائتلاف الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء اليساري أليكسيس تسيبراس.

    وقال كامينوس للصحفيين، بعد اجتماع مع تسيبراس، "حزب اليونانيون المستقلون يستقيل من الحكومة"، مضيفا أن الانقسام نجم عن خلافاتهم حول تغيير اسم مقدونيا.

    مقدونيا
    © AP Photo / Boris Grdanoski
    بعد 27 عاما من الجدل... مقدونيا تغير اسمها رسميا
    ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير قوله إنه سيسحب ستة وزراء آخرين من حزبه من الحكومة.

    ولفتت الوكالة إلى أن تأثير الاستقالة على الائتلاف الحاكم لم يتضح على الفور، مشيرة إلى أنه  من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في اليونان بحلول شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

    ويضم ائتلاف تسيبراس 153 مقعدا في البرلمان المؤلف من 300 فرد منهم 145 من حزب "سيريزا" اليساري.

    وكامينوس، الذي شكل ائتلافا مع تسيبراس في عام 2015، لم يخف قط رفضه للاتفاق الذي غيرت مقدونيا بمقتضاه اسمها إلى جمهورية شمال مقدونيا.

    وطالبت اليونان مقدونيا بتغيير اسمها، بسبب وجود إقليم في اليونان يحمل اسم مقدونيا، لإنهاء ما تعتبره أثينا مطلبا ضمنيا بالسيادة على أراض يونانية.

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    أخبار اليونان, اليونان
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