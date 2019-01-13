مسؤولة بريطانية: لدينا تلاميذ يأكلون من القمامة

دعت مجموعة من أعضاء مجلس العموم البريطاني، حكومة المملكة المتحدة، إلى تعيين وزير للجوع لمعالجة مشكلة انعدام الأمن الغذائي، خاصة بين الأطفال.

وتأتي هذه الدعوة، بعد الأخبار المثيرة للجدل، حول الطلاب الذين يأكلون من القمامة في المملكة المتحدة.

© Sputnik . Vladimir Trefilov عامل ألماني يعثر على 8 ملايين يورو في حاوية قمامة

وقالت شيفون كولنغوود، مديرة مدرسة في موركام، لانكشاير في بريطانيا، إن الأطفال كانوا يأتون إلى المدرسة جائعين ويبحثون عن الطعام في علب القمامة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي ".

وأضافت كلونغوود: "يعيش واحد من كل 10 أطفال في مدرسة في أسرة تعتمد على معونات من بنوك الطعام".

وسلطت لجنة التدقيق البيئي لعام 2017 الضوء على أرقام منظمة "يونيسف"، التي تبين أن 19% من الأطفال دون سن الـ 15 في المملكة المتحدة يعيشون مع بالغين يكافحون لتأمين الغذاء.

ولكن الحكومة البريطانية زعمت أن عدد الأطفال الذين يعيشون في أسر بدون وظائف في انخفاض قياسي.

ولفتت شيفون كلونغوود إلى هناك 35 طفلا في مدرستها، تعيش عائلاتهم بمساعدة بنوك الغذاء، ورجحت أن تكون أعدادهم أكبر".

وقالت إنه:

عندما يحرم الأطفال من الطعام، فإن هذا يغير سلوكهم ويصبحون مهووسين بالأكل، لذلك لدينا بعض الأطفال الذين يأكلون بقايا الفاكهة من علب القمامة.

وأفصحت شيفون كولينغوود أن قلبها تحطم عندما وصل والدان إلى مدرستها، ثم انفجروا في البكاء، وأخبروها أنهم لا يستطيعون إطعام أطفالهما.

ويتوقع معهد الدراسات المالية، أن يرتفع عدد الأطفال الذين يعيشون في فقر في المملكة المتحدة إلى رقم قياسي، يبلغ 5.2 مليون خلال السنوات الخمس المقبلة.