وفاة 3 متزلجين ألمان في انهيار جليدي بالنمسا

أعلنت الشرطة النمساوية، اليوم الأحد، العثور على جثث ثلاثة متزلجين ألمان أثناء الليل.

وأضافت الشرطة أن متزلجا آخر أصبح في عداد المفقودين، بعد أن جرفتهم الثلوج في انهيار جليدي قرب منتجع ليخ آم أرلبرج للتزلج بالنمسا، بحسب كما نشرته "أسوشيتد برس".

© Fotolia / Lukasz Janyst تحطم طائرة ثانية في جبال الألب بسويسرا يوم السبت

وقالت الشرطة في إقليم فورارلبرج الغربي، إن الأربعة كانوا يستخدمون نوعا من الزلاجات يمكن المتزلجين من تسلق المنحدرات وكذلك الهبوط منها والتزلج في المناطق التي تغطيها الثلوج وليست معدة للتزلج عليها.

وتم العثور على القتلى الثلاثة حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت غرينتش) بعد أن أبلغت زوجة أحدهم عن اختفائهم.

وتتراوح أعمار المتوفين بين 57 و36 و32 وهم من منطقة سفابيا العليا في جنوب غرب ألمانيا.

وأشار بيان الشرطة إلى أن الشخص الرابع البالغ من العمر 28 عاما من جنوب ألمانيا.

​وتساقطت الثلوج بغزارة على جبال الألب في النمسا خلال الأسبوع المنصرم، مما رفع مستويات التحذير من حدوث انهيار جليدي كما قطع الطرق.