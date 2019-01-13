وفاة 3 متزلجين ألمان في انهيار جليدي بالنمسا

وأضافت الشرطة أن متزلجا آخر أصبح في عداد المفقودين، بعد أن جرفتهم الثلوج في انهيار جليدي قرب منتجع ليخ آم أرلبرج للتزلج بالنمسا، بحسب كما نشرته "أسوشيتد برس".
وتم العثور على القتلى الثلاثة حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت غرينتش) بعد أن أبلغت زوجة أحدهم عن اختفائهم.
وتتراوح أعمار المتوفين بين 57 و36 و32 وهم من منطقة سفابيا العليا في جنوب غرب ألمانيا.
وأشار بيان الشرطة إلى أن الشخص الرابع البالغ من العمر 28 عاما من جنوب ألمانيا.
#Austria: 3 #German Skiers Killed in #Avalanche, 4th Missing— Forsan News EN (@Fnews_english) January 13, 2019
وتساقطت الثلوج بغزارة على جبال الألب في النمسا خلال الأسبوع المنصرم، مما رفع مستويات التحذير من حدوث انهيار جليدي كما قطع الطرق.
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