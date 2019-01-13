بومبيو يكشف عن تفاصيل لقائه بولي عهد أبوظبي

علق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على لقائه الأول بولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد.

وغرد الحساب الرسمي للخارجية الأمريكية على موقع "تويتر"، بالموضوعات التي تحدث فيها بوبميو مع ابن زايد.

وكتب الحساب على لسان بومبيو: اجتماع مثمر مع ولي عهد أبوظبي الأمير محمد بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان. ناقشنا محادثات السلام في اليمن، سوريا وغيرها من المواضيع.

وتابع: "شكرا لولي العهد ووزير الخارجية لاستضافتي هنا في في الإمارات".

RT @SecPompeo: اجتماع مثمر مع ولي عهد #أبوظبي الأمير محمد بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان. ناقشنا محادثات السلام في #اليمن، #سوريا وغيرها من المواضيع. شكرا لولي العهد ووزير الخارجية لاستضافتي هنا في #الإمارات. @USAinUAE pic.twitter.com/ZTf7CDo6vq — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) January 13, 2019

والتقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء أمس السبت، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في خامس محطة له ضمن جولة تشمل 9 دول عربية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن محمد بن زايد استقبل بومبيو في أبوظبي، واستعرض معه مجالات التعاون وتنميتها بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين.

وبحسب المصدر، ناقش الجانبان "عددا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى تعاون البلدين في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة"، دون مزيد من التفاصيل.

والإمارات هي ثاني دولة خليجية وخامس دولة شرق أوسطية يزورها بومبيو، بعد الأردن والعراق ومصر والبحرين، في جولة تشمل أيضا السعودية وقطر وعُمان والكويت.