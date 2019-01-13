قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لم ولن تنسى تضامن قطر، مؤكدا أن التعاون بين البلدين سيستمر.

وأضاف أردوغان، خلال حفل افتتاح لشركة "بي أم سي" في ولاية سكاريا، "التعاون التركي القطري سيستمر بشكل قوي"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول".

#عاجل | الرئيس #أردوغان: التعاون التركي القطري سيستمر بشكل قوي — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 13, 2019

​وتابع الرئيس التركي "لم ولن ننسى تضامن إخوتنا القطريين مع تركيا خلال الفترة الممتدة من محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 إلى الهجمة الاقتصادية التي استهدفت بلادنا في أغسطس الماضي".

#عاجل | #أردوغان: لم ولن ننسى تضامن إخوتنا #القطريين مع #تركيا خلال الفترة الممتدة من محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 إلى الهجمة الاقتصادية التي استهدفت بلادنا في أغسطس الماضي pic.twitter.com/cvFc9KIW5X — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 13, 2019

​وأوضح أردوغان أن التعاون التركي القطري في مجال الصناعات الدفاعية والتجارة والسياحة والطاقة، سيستمر بشكل قوي خلال المرحلة القادمة.