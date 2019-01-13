رئيس الوزراء اليوناني يطرح مسألة الثقة بالحكومة أمام البرلمان

أعلن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، اليوم الأحد، أنه طرح مسألة الثقة بالحكومة أمام رئيس البرلمان، نيكوس فوتسيس، وستبدأ المناقشة على الفور.

أثينا — سبوتنيك. وقال تسيبراس في بيان بثه تلفزيون " إي آر تي" على الهواء مباشرة، إنه قبِل استقالة وزير الدفاع الوطني بانوس كامينوس.

وأضاف تسيبراس، إن رئيس الأركان العامة إيفانغيلوس أبوستولاكيس، عين وزيرا للدفاع.

© AP Photo / وزير الدفاع اليوناني يعلن انسحاب حزبه من الائتلاف الحاكم

وبخصوص انسحاب كامينوس وحزبه "اليونانيون المستقلون " آنيل" من الائتلاف الحاكم، قال تسيبراس: "لقد طرحت مسألة الثقة بالحكومة أمام رئيس البرلمان نيكوس فوتسيس، وستبدأ عملية المناقشة على الفور".

وأكد رئيس الوزراء "أنا واثق من أننا سنحصل على تصويت بالثقة وأن الحكومة ستستكمل فترة الأربع سنوات المخصصة لها، وستجرى الانتخابات القادمة في خريف عام 2019".

بدوره أعلن فوتسيس للصحفيين، أن البرلمان سيبدأ المناقشة حول الثقة بالحكومة، يوم الثلاثاء، وسيجري التصويت يوم الخميس المقبل.

لاحقا أعلن كامينوس، أن حزب "اليونانيون المستقلون" سيصوت ضد الثقة بالحكومة.

وأعلن وزير الدفاع الوطني اليوناني، بانوس كامينوس، في وقت سابق اليوم، أن حزبه "اليونانيون المستقلون" "انيل" سيخرج من الائتلاف الحاكم مع حزب سيريزا.

ووفقا له، فإنه يخرج بسبب الخلافات حول قضية وطنية هامة — تسمية جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة.

وكان قد صادق برلمان مقدونيا بالأغلبية، يوم الجمعة المنصرم، على قانون يسمح بإدخال تعديلات في الدستور بهدف تغيير اسم البلاد.

وصوت لصالح القرار 81 نائبا وجميع التعديلات الأربع للدستور تمت المصادقة عليها.

ووقعت اليونان في 17 تموز/يوليو الماضي، اتفاقا مع جمهورية مقدونيا، يحل نزاعا قديما حول اسمها ويفتح لسكوبي الطريق للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. لكنها أدت إلى انتقادات في كل من اليونان ومقدونيا نفسها. واتفق الطرفان على إعادة تسميتها إلى جمهورية مقدونيا الشمالية.