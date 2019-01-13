صحيفة تكشف: أمريكا كانت تنوي ضرب إيران في هذا الموعد

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، ظهر اليوم، الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية سعت إلى وضع خطط لمهاجمة إيران، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بعد استهداف قذائف هاون من مجموعة موالية لإيران، لمجمع السفارات الأجنبية في بغداد، أوائل هذا الشهر.

© REUTERS / RODI SAID البنتاغون ينفي بدء الرحيل عن سوريا

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن البيت الأبيض طلب من البنتاغون "وزارة الدفاع الأمريكية" وضع خطة للهجوم على إيران، رغم سقوط هذه القذائف في منطقة مفتوحة، ولم تؤذ أحدا، لكنها أثارت الذعر في واشنطن، ما استدعى فريق الأمن القومي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سلسلة من الاجتماعات لمناقشة رد فعل أمريكي قوي.

وأوردت الصحيفة الأمريكية أن مجلس الأمن القومي الأمريكي، بقيادة جون بولتون، طلب من البنتاغون وضع الخيارات العسكرية للتعاطي مع إيران، وهو ما أثار مخاوف مشتركة لكل من وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين، ولكن التزم البنتاغون بهذا الطلب، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت المقترحات قد قدمت إلى البيت الأبيض أم لا، وتساءلت الصحيفة عن مدى معرفة الرئيس ترامب بهذا الطلب من عدمه.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن البيت الأبيض طلب من وزارة الدفاع الأمريكية تقديم خيارات لرد عسكري ضد أهداف إيرانية ومؤيدة لإيران في العراق وسوريا، ردا على إطلاق النار على السفارة الأمريكية.