سفير تركيا في بغداد يدعو لفتح منفذ حدودي ثان بين البلدين

دعا السفير التركي لدى بغداد، فاتح يلدز، اليوم الأحد، إلى فتح منفذ حدودي ثان بين العراق وتركيا لتسهيل حركة التجارة، مشيرا إلى أن معظم التجارة بين البلدين تتم عن طريق البر.

وقال يلدز، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إنه "يوجد منفذ حدودي واحد بين العراق وتركيا…هنالك ضرورة لإنشاء منفذ حدودي ثان بين العراق وتركيا، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 13 مليار دولار، و 80 ٪ منه يجري عن طريق البر".

يوجد منفذ حدودي واحد بين العراق وتركيا.



هنالك ضرورة لانشاء منفذ حدودي ثاني بين العراق وتركيا، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ١٣ مليار دولار وان ٨٠ ٪ منه يجري عن طريق البر.

المنفذ الثاني سيسهل من عملية التجارة وسيقوم باحياء المناطق التي يمر منها الطريق المؤدي الى الجنوب https://t.co/6wm3paJohD — Fatih YILDIZ / فاتح (@FATIHYILDIZ_MFA) January 13, 2019

​وتابع يلدز أن "المنفذ الثاني سيسهل من عملية التجارة، وسيقوم بإحياء المناطق التي يمر منها الطريق المؤدي إلى الجنوب".