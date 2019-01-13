مسؤول قطري: نزيد حجم استثماراتنا في أمريكا إلى 45 مليار دولار

أعلن الرئيس التنفيذي لـ"جهاز قطر للاستثمار"، منصور آل محمود، اليوم الأحد، أن الجهاز السيادي في دولة قطر يستهدف زيادة حجم الاستثمارات في الولايات المتحدة إلى 45 مليار دولار أمريكي في العامين القادمين، وذلك في الوقت الذي يعيد فيه التوازن إلى محفظة أصوله، وتقليص تركيزها على أوروبا.

© AFP 2018 / Stringer قطر والولايات المتحدة تعقدان جولة ثانية للحوار الاستراتيجي

ونقل الموقع الإخباري " الخليج أونلاين "، عن آل محمود قوله، جهاز قطر للاستثمار يستثمر حالياً نحو 30 مليار دولار في الولايات المتحدة… نتحدث عن نحو 45 مليار دولار للسوق الأمريكية، ونتجه صوب ذلك خلال العامين المقبلين.

وأضاف المسؤول القطري، هدفنا هو موازنة محفظتنا، في الوقت الحالي… نركز قليلاً على أوروبا، والهدف من توجيه هذه المخصصات صوب السوق الأمريكية هو موازنة المحفظة.

وذكر آل محمود أن جهاز قطر للاستثمار يتطلع إلى قطاعات رئيسية في الولايات المتحدة، مثل العقارات والتكنولوجيا والبورصات.

جاءت تصريحات آل محمود في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قطر، في إطار جولة بالمنطقة تشمل 8 دول عربية.

© REUTERS / POOL بومبيو يكشف عن تفاصيل لقائه بولي عهد أبوظبي

وأنشأ صندوق الثروة السيادي القطري محفظة أوروبية ضخمة، وذلك عبر شراء حصص في شركات من بينها، مصرف "دويتشه بنك" الألماني، وبنك "كريدي سويس" السويسري، وبورصة لندن، وشركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات.

كان الرئيس التنفيذي السابق لـ "جهاز قطر للاستثمار"، الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني تعهد، في 2015، باستثمار 45 مليار دولار في الولايات المتحدة، خلال خمس سنوات.

وفي واحدة من الصفقات، استحوذ الجهاز الاستثماري القطري، وصندوق التحوط الأمريكي "إليوت مانجمنت كورب"، في ديسمبر/كانون الأول 2017، على شركة برمجيات الشبكات الأمريكية "غيغامون"، مقابل 1.6 مليار دولار، في صفقة نتج عنها إلغاء إدراج الأخيرة في البورصة.

وقال وزير التجارة القطري علي الكواري، في مؤتمر الحوار الاستراتيجي القطري — الأمريكي، اليوم، "إن قيمة التجارة الثنائية بين قطر والولايات المتحدة ارتفعت إلى مثليها في عشر سنوات"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة المصدرين لبلاده.

وذكر الكواري، أن حجم التجارة الثنائية بلغ ستة مليارات دولار، في الفترة بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

ولم يكشف الوزير القطري عن الرقم المقابل في السنة السابقة، لكن هذا المستوى يفوق القيمة المسجلة في عام 2017 بأكمله، الذي بلغ فيه حجم التجارة الثنائية 4.3 مليار دولار، بحسب مكتب تعداد الولايات المتحدة.