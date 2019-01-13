عاصفة ثلجية تودي بحياة 7 أشخاص شرقي أمريكا

زحفت عاصفة شتوية قوية نحو شرق الولايات المتحدة لتصل إلى ولايات وسط الأطلسي، اليوم الأحد، بعدما أسقطت ثلوجا على أجزاء من الغرب الأوسط، تجاوز سمكها 30 سنتيمترا، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل في حوادث على الطرق السريعة، أمس السبت.

ومن المتوقع تساقط الثلوج على مساحة 2900 كيلومتر في الولايات المتحدة بدءا من ولاية كولورادو وحتى ولايات وسط الأطلسي. وكانت العاصفة قد بدأت في شكل أمطار من المكسيك ثم تحولت إلى ثلوج. وهناك تحذيرات باجتياح عاصفة شتوية لنحو عشر ولايات أمريكية، فضلا عن واشنطن العاصمة، مما يعنى تأثر ملايين الأمريكيين بها. وفقا لـ "رويترز".

© Sputnik . Julien Mattia عاصفة ثلجية عاتية تجتاح أكثر من نصف الولايات المتحدة

وقالت السلطات إن أربعة أشخاص في ولاية ميزوري وثلاثة في ولاية كانساس لقوا حتفهم في حوادث سير.

وأعلن رالف نورذام حاكم فرجينيا حالة الطوارئ، يوم السبت، تحسبا لتراكم الثلوج ومشكلات النقل وانقطاعات الكهرباء في الولاية. وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن وسط وشمال فرجينيا ربما تشهدان تساقط ثلوج يصل سمكها إلى ما يزيد على 25 سنتيمترا.

وكان من المتوقع أيضا سقوط ثلوج كثيفة على واشنطن، يصل سمكها إلى أكثر من 15 سنتيمترا، مما أدى لإلغاء ما يزيد على مئة رحلة جوية كانت ستغادر مطار ريجان الوطني، صباح اليوم الأحد.