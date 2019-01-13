إيران تهدد بولندا... ووارسو تتحدى

دعت إيران، اليوم الأحد، الحكومة البولندية إلى تحمل عاقبة استضافة مؤتمر حول الشرق الأوسط بمشاركة أمريكية تراه طهران معاديا لها، فيما أكدت وارسو حقها في تنظيم المؤتمرات بهدف تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.

طهران — سبوتنيك. وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعلن من قطر، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن القمة العالمية حول الشرق الأوسط، المقرر عقدها في العاصمة البولندية وارسو، في 13 و 14 من الشهر المقبل، تسعى لتحقيق تحالف يدفع إيران للتصرف بصورة لائقة، وستناقش قضايا الاستقرار في الشرق الأوسط، وضمان عدم وجود تأثير إيراني يزعزع الاستقرار في المنطقة.

© Photo / CC0 Creative Commons صحيفة تكشف: أمريكا كانت تنوي ضرب إيران في هذا الموعد

وفي حديث مع وكالة "إيرنا" الإيرانية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي: "يبدو أن بولندا تحت تأثير الضغوط والوعود الأمريكية قد وضعت في مسار السلوك الأمريكي في البيت الأبيض المعادي لإيران"، مشددا، " لا نقبل بقرار بولندا للمشاركة واستضافة هذا المؤتمر، ونعتقد بأن هذه الخطوة في الاتجاه العكسي لمجموعة المواقف الأوروبية في السنوات الماضية حول إيران".

وتابع قاسمي "من المؤكد أن ردة فعل إيران في مواجهة هذا المؤتمر سوف تكون جدية بدون تنازل، وبولندا يجب أن تستجيب لعواقب هذا العمل تتحمل نتائج استضافة مؤتمر معاد لدولة مستقلة، إلا إذا عملت حكومة بولندا في خطوة ذكية على تغيير مسار هذا المؤتمر".

من جانبها، قالت الخارجية البولندية إن من حق وارسو تنظيم المؤتمرات لمناقشة أية قضايا دولية.

وجاء في بيان للخارجية البولندية إن القائم بأعمال السفارة البولندية في إيران أوضح أمس، السبت، أمام رئيس قسم أوروبا الشرقية في الخارجية الإيرانية، أن "من وجهة نظرنا، فمن حق المجتمع الدولي مناقشة مختلف القضايا الإقليمية والعالمية، ومن حق بولندا المشاركة في تنظيم مؤتمر يهدف إلى تمهيد منصة للتحرك بهدف تعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط".

وتتهم واشنطن طهران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، فضلا عن التدخل في شؤون دول المنطقة عبر دعم جماعات تصنفها واشنطن إرهابية، مثل حزب الله في لبنان، وحماس في غزة.