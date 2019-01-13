إيران تهدد بولندا... ووارسو تتحدى

طهران — سبوتنيك. وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعلن من قطر، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن القمة العالمية حول الشرق الأوسط، المقرر عقدها في العاصمة البولندية وارسو، في 13 و 14 من الشهر المقبل، تسعى لتحقيق تحالف يدفع إيران للتصرف بصورة لائقة، وستناقش قضايا الاستقرار في الشرق الأوسط، وضمان عدم وجود تأثير إيراني يزعزع الاستقرار في المنطقة.
وتابع قاسمي "من المؤكد أن ردة فعل إيران في مواجهة هذا المؤتمر سوف تكون جدية بدون تنازل، وبولندا يجب أن تستجيب لعواقب هذا العمل تتحمل نتائج استضافة مؤتمر معاد لدولة مستقلة، إلا إذا عملت حكومة بولندا في خطوة ذكية على تغيير مسار هذا المؤتمر".
من جانبها، قالت الخارجية البولندية إن من حق وارسو تنظيم المؤتمرات لمناقشة أية قضايا دولية.
وجاء في بيان للخارجية البولندية إن القائم بأعمال السفارة البولندية في إيران أوضح أمس، السبت، أمام رئيس قسم أوروبا الشرقية في الخارجية الإيرانية، أن "من وجهة نظرنا، فمن حق المجتمع الدولي مناقشة مختلف القضايا الإقليمية والعالمية، ومن حق بولندا المشاركة في تنظيم مؤتمر يهدف إلى تمهيد منصة للتحرك بهدف تعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط".
وتتهم واشنطن طهران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، فضلا عن التدخل في شؤون دول المنطقة عبر دعم جماعات تصنفها واشنطن إرهابية، مثل حزب الله في لبنان، وحماس في غزة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)