ياباني يحقق رقما قياسيا على "تويتر" بتغريدة واحدة

وفي غضون ساعات، أصبحت تغريدته هي التغريدة الأكثر مشاركة في تاريخ "تويتر" حيث تمت إعادة تغريدات نحو أكثر من 5.6 مليون مرة.
ووعد أغنى رجل في اليابان متابعيه بدفع حوالى 925 ألف دولار أميركي لمئة شخص يتم اختيارهم بشكل عشوائي لكل من أعاد نشر تغريدته على تويتر.
ZOZOTOWN新春セールが史上最速で取扱高100億円を先ほど突破！！日頃の感謝を込め、僕個人から100名様に100万円【総額1億円のお年玉】を現金でプレゼントします。応募方法は、僕をフォローいただいた上、このツイートをRTするだけ。受付は1/7まで。当選者には僕から直接DMします！ #月に行くならお年玉 pic.twitter.com/cKQfPPbOI3— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 5, 2019
وجاء في التغريدة: "تخفيض زوزوتاون سبرينغ هو الأسرع فى التاريخ وتجاوز 10 مليار ين، وسأقدم 100 مليون ين نقداً يومياً، والطريقة الوحيدة للحصول على الجائزة هي متابعتي، وعمل إعادة تغريد للتغريدة وسأقوم بتوجيه رسالة مباشرة للفائز".
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