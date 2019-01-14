ياباني يحقق رقما قياسيا على "تويتر" بتغريدة واحدة

تمكن الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا كسر الرقم القياسي لأكثر التغريدات انتشارًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدما وعد السبت الماضي بتقديم مكافأة قيمتها نحو مليون دولار لمئة شخص مقابل إعادة تغريداته.

وفي غضون ساعات، أصبحت تغريدته هي التغريدة الأكثر مشاركة في تاريخ "تويتر" حيث تمت إعادة تغريدات نحو أكثر من 5.6 مليون مرة.

ووعد أغنى رجل في اليابان متابعيه بدفع حوالى 925 ألف دولار أميركي لمئة شخص يتم اختيارهم بشكل عشوائي لكل من أعاد نشر تغريدته على تويتر.

وجاء في التغريدة: "تخفيض زوزوتاون سبرينغ هو الأسرع فى التاريخ وتجاوز 10 مليار ين، وسأقدم 100 مليون ين نقداً يومياً، والطريقة الوحيدة للحصول على الجائزة هي متابعتي، وعمل إعادة تغريد للتغريدة وسأقوم بتوجيه رسالة مباشرة للفائز".