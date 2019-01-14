الخارجية الروسية: نحو 400 مواطن روسي محتجزون في السجون الأوكرانية

ذكر نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف، اليوم الاثنين، أن نحو 400 مواطن روسي محتجزون حاليا، في السجون بأوكرانيا، منوها إلى أن هذه المعلومات غير مطابقة للواقع بشكل كامل، لأن كييف لا تخطر موسكو دائما بواقعة احتجاز المواطنين الروس.

موسكو — سبوتنيك. وقال إيفانوف لوكالة "سبوتنيك": "لدى وزارة الخارجية الروسية معلومات تفيد بوجود نحو 400 من مواطني روسيا في المؤسسات الإصلاحية في أوكرانيا، لكن هذه المعلومات لا يمكن اعتبارها شاملة، لأنه لا يتم إخطارنا بشكل رسمي دائما بوقائع احتجاز الروس، على الرغم من أن هذا يدخل ضمن الاتفاقية القنصلية الروسية الأوكرانية".

وأشار نائب الوزير الروسي إلى أن قضايا تأمين الوصول القنصلي إلى المعتقلين "تتم مناقشتها من خلال القنوات الدبلوماسية ومن خلال أمين المظالم لشؤون حقوق الإنسان على حد سواء".

ويشار في هذا السياق إلى وجود دعوات لتبادل السجناء بين روسيا وأوكرانيا، تناقلتها وسائل الإعلام، بحيث تشمل البحارة الأوكرانيين الذين تم احتجازهم على إثر اختراقهم الحدود الروسية بالقرب من مضيق كيرتش، ويذكر كذلك ارتفاع عدد المحتجزين الروس في السنوات الأخيرة، في السجون الأوكرانية بما فيهم الصحفيين وبينهم الصحفي الروسي المعتقل في أوكرانيا، مدير بوابة "ريا نوفوستي — أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي.