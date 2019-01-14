طقس شديد الحرارة يضرب أستراليا

وحذر خبراء الأرصاد من موجة حر هائلة تجتاح جنوب أستراليا ستتأثر بها جميع المدن والولايات الأسترالية، حسبما ذكر موقع news.com.au.
في المقابل تشهد دول نصف الكرة الأرضية الشمالي، موجة طقس شديد البرودة، حيث اتجهت عاصفة شتوية قوية صوب واشنطن، يوم السبت الماضي، بعد أن أسقطت ثلوجا كثيفة على الغرب الأوسط الأمريكي، مما أدى إلى تقطع السبل ببعض قائدي السيارات في ولاية ميزوري وإلغاء عشرات الرحلات الجوية.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه العاصفة على ممر طوله 2900 كيلومتر بالولايات المتحدة يمتد من ولاية كولورادو إلى ولايات وسط الأطلسي، وكانت العاصفة قد بدأت في شكل أمطار من المكسيك ثم تحولت إلى ثلوج بعد التقائها بجبهة من الهواء الجليدي.
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