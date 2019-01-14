طقس شديد الحرارة يضرب أستراليا

تشهد قارة أستراليا موجة طقس شديد الحرارة بدأت، اليوم الاثنين، ومن المتوقع استمرارها لمدة خمسة أيام مقبلة.

وحذر خبراء الأرصاد من موجة حر هائلة تجتاح جنوب أستراليا ستتأثر بها جميع المدن والولايات الأسترالية، حسبما ذكر موقع news.com.au.

وأفاد مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي بأنه من المتوقع أن تكون مدينة أديلايد في ولاية جنوب أستراليا هي الأكثر تأثرا بهذه الموجة ، إذ تصل درجات الحرارة فيها إلى أكثر من أربعين درجة على مدار عدة أيام.

في المقابل تشهد دول نصف الكرة الأرضية الشمالي، موجة طقس شديد البرودة، حيث اتجهت عاصفة شتوية قوية صوب واشنطن، يوم السبت الماضي، بعد أن أسقطت ثلوجا كثيفة على الغرب الأوسط الأمريكي، مما أدى إلى تقطع السبل ببعض قائدي السيارات في ولاية ميزوري وإلغاء عشرات الرحلات الجوية.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه العاصفة على ممر طوله 2900 كيلومتر بالولايات المتحدة يمتد من ولاية كولورادو إلى ولايات وسط الأطلسي، وكانت العاصفة قد بدأت في شكل أمطار من المكسيك ثم تحولت إلى ثلوج بعد التقائها بجبهة من الهواء الجليدي.