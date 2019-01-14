إلغاء التأشيرات السياحية لمدة 15 يوما بين روسيا وإيران قريبا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف، اليوم الاثنين، أن موسكو تأمل بدخول اتفاقية إعفاء الرحلات السياحية من التأشيرة مع إيران حيز التنفيذ في المستقبل القريب، وبتنسيق التفاصيل الأخيرة بين شركة "روستوريزم" الروسية وشركائها الإيرانيين.

© Sputnik . روسيا تعتزم بذل كل الجهود لعدم تضرر إيران من العقوبات

موسكو — سبوتنيك . وقال إيفانوف لوكالة "سبوتنيك": "روستوريزم، التي تعد الهيئة المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية من الجانب الروسي، مع شركائها الإيرانيين، تضع اللمسات الأخيرة على قوائم وكالات السفر بين البلدين التي ستستقبل وترسل مجموعات سياحية، بالإضافة إلى تعديل بعض الجوانب الفنية للتفاعل. ونتوقع أن يتم الانتهاء من هذه الإجراءات في المستقبل القريب، ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ".

وأشار الدبلوماسي إلى أن الاتفاقية تنص على إمكانية الدخول بدون تأشيرة والإقامة لمدة 15 يوما للمجموعات السياحية التي يتراوح عدد أفرادها ما بين 5 و50 شخصا، على أساس المعاملة بالمثل، أي أن المجموعات السياحية الروسية ستتمكن أيضًا من السفر إلى إيران.

وأوضح إيفانوف أن مسألة "إمكانية استخدام الدعوات المباشرة على أساس إصدار تأشيرات العمل التجارية، تجري مناقشتها مع إيران".

هذا وصرح رئيس الوكالة الفدرالية الروسية لشؤون السياحة، أوليغ سافونوف، في وقت سابق، أن آلية الرحلات الجماعية من دون تأشيرة بين روسيا و إيران و كذلك بين روسيا والهند، يمكن أن تحصل في المستقبل القريب، وأن هذه الآلية تعمل حالياً بين روسيا والصين.

وتنشط اللجنة المشتركة للتعاون بين إيران وروسيا، في 15 مجالا وهي الشحن والمعايير والبنوك والسياحة والرياضة والشباب والاستثمار والتعاون النووي والتعليم العالي والصناعة والاتحاد الاقتصادي الآوراسي والجمارك والصحة والثقافة والطاقة والتعدين.