انفجار غاز شمال غربي تركيا

أعلن حاكم إقليم سكاريا قوله أنه من المعتقد أن انهيارا أرضيا تسبب في انفجار غاز وقع قرب خط أنابيب في الإقليم الواقع بشمال غربي البلاد.

© Sputnik . Elia Moskovits انهيار جزئي لمبنى سكني جراء انفجار غاز في مدينة روستوف الروسية

وذكر حاكم الإقليم أحمد حمدي نايير: "في تقديرنا أن الحادث وقع بسبب انهيار أرضي في خط التوزيع الرئيسي"، وفقا لـ وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وأضاف أنه لا توجد منازل في المنطقة ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات وتابع أن فرق الإطفاء ووحدات خط الغاز تتعامل مع الانفجار.

وذكر مسؤول في قطاع الطاقة أنه يجري التحقيق في السبب لكن الدلائل الأولية تستبعد فرضية الهجوم.

وذكرت "الأناضول" أن فرق الإطفاء تكافح النيران في منطقة عريفية حيث وقع الانفجار. وبثت قناة (تي.آر.تي) الإخبارية لقطات للنيران.