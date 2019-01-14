رواد فضاء إماراتيين يواصلون تدريبهم في روسيا رغم عدم تحديد موعد الرحلة

أعلن مصدر في قطاع صواريخ الفضاء الروسية، اليوم الاثنين، أن رائدي الفضاء المرشحين من دولة الإمارات العربية المتحدة، يواصلان تدريبهما في المركز الروسي لتدريب رواد الفضاء، على الرغم من غياب الوضوح في موعد الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية.

© Sputnik . Press service of Roskosmos روسيا تجهز رواد فضاء إماراتيين للقيام بمهام فضائية

موسكو — سبوتنيك . وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن "مركز تدريب رواد الفضاء يواصل الوفاء بالتزامات التعاقد التي تنص على تدريب اثنين من مرشحي دولة الإمارات العربية المتحدة. ويجري حاليا تدريبهما في المركز".

وصرح مصدر في قطاع صواريخ الفضاء الروسية، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك" بأن برنامج الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية يمكن أن يتم تعديله، بحيث تتم أول رحلة لأول رائد فضاء إماراتي للمحطة في سبتمبر/أيلول القادم، ومن الممكن أن ينطلق إلى المدار في الـ23 من سبتمبر/أيلول ويعود (إلى الأرض) في 3 أكتوبر/تشرين الأول.

والجدير بالذكر أن رائدي فضاء من الإمارات العربية المتحدة يتدربان حالياً في "زفيوزدني" ("مدينة النجوم" الروسية)، وذلك لاختياراً أحدهما للذهاب إلى الفضاء وذلك للمرة الأولى، في أبريل/نيسان عام 2019، ولكن بعد فشل إطلاق الصاروخ الناقل "سويوز إف غي" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصبح الموعد الدقيق لتنفيذ رحلة أول رائد فضاء من الإمارات، محل بحث.

وكانت وكالة الفضاء الإماراتية قد وقعت في وقت سابق على مذكرة تفاهم مع وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" في عام 2015 لتوسيع التعاون في مجال سياسات الفضاء وتنمية رأس المال البشري والتدريب بين الكيانين.