روحاني: مستعدون لحل المشاكل مع دولة أو اثنتين

أعلن الرئيس الإيراني محمد حسن روحاني، اليوم الاثنين، استعداد بلاده لتسوية الخلافات مع جيرانها، لافتا إلى أن بلاده ستطلق قمرا صناعيا إلى الفضاء خلال الأيام المقبلة.

طهران — سبوتنيك. وقال روحاني في كلمة له، حسبما نقلت وكالة فارس "لدينا علاقات ودية مع غالبية جيراننا من تركمنستان وكازاخستان وروسيا وأذربيجان إلى أرمينيا وتركيا والعراق والدول الجنوبية في الخليج الفارسي وباكستان وأفغانستان، ولدينا أحسن العلاقات مع جيراننا".

© REUTERS / BRENDAN MCDERMID الرئيس الإيراني يؤكد إطلاق قمرين صناعيين في الأيام المقبلة

وتابع: "وإذا كان لدينا مشاكل مع دولة واحدة أو اثنتين [ لم يسمهما]، فنحن مستعدون لحل مشاكلنا معهم".

وكان روحاني أعلن، في وقت سابق اليوم، عن نية طهران إطلاق قمرين صناعيين إلى الفضاء خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان قاسمي صرح، في وقت سابق، في معرض رده على تصریحات نظیره الفرنسي، حول البرنامج الصاروخي الإیراني، إن المتوقع أن تبتعد فرنسا عن تكرار المزاعم الخاطئة لمعارضي البرنامج النووي الإیراني، وذلك وفقا لوكالة "إسنا" الإيرانية.