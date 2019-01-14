روحاني: مستعدون لحل المشاكل مع دولة أو اثنتين

طهران — سبوتنيك. وقال روحاني في كلمة له، حسبما نقلت وكالة فارس "لدينا علاقات ودية مع غالبية جيراننا من تركمنستان وكازاخستان وروسيا وأذربيجان إلى أرمينيا وتركيا والعراق والدول الجنوبية في الخليج الفارسي وباكستان وأفغانستان، ولدينا أحسن العلاقات مع جيراننا".
وكان روحاني أعلن، في وقت سابق اليوم، عن نية طهران إطلاق قمرين صناعيين إلى الفضاء خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان قاسمي صرح، في وقت سابق، في معرض رده على تصریحات نظیره الفرنسي، حول البرنامج الصاروخي الإیراني، إن المتوقع أن تبتعد فرنسا عن تكرار المزاعم الخاطئة لمعارضي البرنامج النووي الإیراني، وذلك وفقا لوكالة "إسنا" الإيرانية.
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