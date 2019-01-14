بالفيديو... أول لقطات لتحطم طائرة تابعة للجيش الإيراني غربي طهران

نشرت وسائل إعلام إيرانية عديدة، اللقطات الأولى، لتحطم طائرة تابعة للجيش الإيراني، غربي العاصمة طهران.

وعرضت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اللقطات الأولى للطائرة الإيرانية المنكوبة، التي اصطدمت بحي سكني في مدينة كرج غربي طهران، بالقرب من مطار "الفتح".

© AFP 2018 / Atta Kenare انتشال 7 جثث في حادث تحطم طائرة "بوينغ 707" والجيش الإيراني يصدر بيانا

وافادت مصادر للوكالة بأن طائرة الشحن من طراز "بوينغ 707" كانت قادمة من بيشكك في العاصمة قرغيزستان، وفي طريقها الى مطار "بيام" في مدينة كرج، إلا أنها هبطت عن طريق الخطأ في مطار "فتح" في المدينة.

وحسب مسؤولين، فالخطأ الثاني لقائد الطائرة، هو أنه لم يتمكن من السيطرة على الطائرة، حين الهبوط في مطار "فتح"، لتخرج الطائرة من نهاية المدرج وتصطدم بجدار المطار، ومن ثم تدخل حيا سكنيا مجاورا بعد اندلاع النيران فيها.

وكان الجيش الإيراني أصدر بيانا، قال فيه إن "الطائرة كانت تنقل حمولة لحوم من مدينة بشكيك عاصمة قرغيزستان وسقطت أثناء هبوطها اضطراريا في مدينة كرج".

ونقلا عن العلاقات العامة للجيش الإيراني، لم ترد بعد تفاصيل عن سبب الحادث وشهادة أو إصابة طاقم الطائرة وفريق الطيران وقد تم إيفاد فرق تخصصية لدراسة الحادث.

بدوره، قال المتحدث باسم مركز الإسعاف والطوارئ الإيرانية مجتبي خالدي، إن "الطائرة تحطمت في منطقة سكنية بضواحي طهران، وبأن 15 شخصا كانوا على متنها لقوا مصرعهم فيما نجا شخص واحد"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

© REUTERS / REUTERS TV تحطم الطائرة الإيرانية "بوينغ 707" في محافظة ألبرز، في منطقة سكنية بضواحي طهران، إيران 14 يناير/ كانون الثاني 2019

وأوضح خالدي أن "الطائرة كانت تقل 16 شخصا وسقطت في منطقة صفا دشت السكنية في كرج مركز محافظة البرز ولم ترد لحد الآن أي تقارير حول وقوع خسائر في أرواح سكان المدينة".

© REUTERS / REUTERS TV طائرة إيرانية منكوبة

وأضاف: "تم العثور على سبع جثث في محل الحادث وعملية البحث عن باقي الجثث ما زالت متواصلة".

تحطم طائرة شحن في منطقة سكنية غرب طهران ومقتل جميع ركابها أفاد مراسل في إيران بأن طائرة شحن من نوع "بوينغ 707" تابعة للجيش الإيراني تحطمت في منطقة سكنية بضواحي طهران وبأن 15 شخصا كانوا على متنها لقوا مصرعهم فيما نجا شخص واحد وذكر مراسل أن الطائرة تحطمت اليوم الاثنين، في منطقةزيبا pic.twitter.com/yqXtkZmoDR — Bishaar dool (@BishaarDool) January 14, 2019

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من جانبه، قال مطار ماناس في قرغيزستان، إن طائرة الشحن، التي تحطمت بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران، تابعة لشركة طيران إيرانية. وأشارت هيئة مطار ماناس في قرغيزستان، وفقا لما نقلتها وكالة "رويترز"، إلى أن طائرة الشحن، التي تحطمت في إيران، تابعة لشركة "بايام" الجوية الإيرانية.