وزير الخارجية التركي: لن نخضع للتهديدات وتصريح ترامب خاطئ

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن الشركاء الاستراتيجيين لا يتحدثون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدا تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

القاهرة — سبوتنيك. وأكد مولود جاويش أوغلو أن تصريحات ترامب وتهديده لتركيا "خاطئة".

© REUTERS / BERNADETT SZABO تركيا ترد على تهديدات ترامب بتدمير اقتصادها

وقال مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين: "الشركاء الاستراتيجيون لا يتحدثون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات الاتصال مفتوحة لدينا".

وأكد الدبلوماسي التركي: "ندرك أن ترامب يعيش صعوبات ويتعرض للضغوط وتصريحه الأخير موجه للداخل الأميركي"، متابعا: "أكدنا مرارا أننا لن نخضع للتهديدات وتصريح ترامب خاطئ".

وأضاف "إنشاء منطقة آمنة في سوريا ليست فكرة الولايات المتحدة، وأردوغان كان قد اقترح سابقا أنشاء منطقة آمنة".

كان ترامب قال في تغريدة، مساء أمس الأحد: "نحن نبدأ انسحابنا من سوريا الذي طال انتظاره"، متابعا: "سوف نستنفد تركيا اقتصاديًا إذا ضربت الأكراد".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إنه لا يمكن للإرهابيين أن يكونوا حلفاء وشركاء لواشنطن، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي التي هدد فيها باتخاذ إجراءات اقتصادية ضد أنقرة.

وذكر قالن، في تغريدة على حسابه على "تويتر"، أن تركيا تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية القيام بمسؤولياتها وفقا لمقتضيات الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، وذلك بحسب وكالة "الأناضول".

كما لفت الرئاسة التركية إلى أن أنقرة "تكافح الإرهابيين وليس الأكراد، وتعمل على حماية الأكراد وباقي السوريين من تهديد الإرهاب".

من جانبه، قال مستشار الرئيس رجب أردوغان، لوكالة "سبوتنيك"، إن "تصريحات ترامب حول العقوبات على تركيا ليست إلا انعكاسا للالتباس الذي تشهده إدارته".

Mr @realDonaldTrump Terrorists can’t be your partners & allies. Turkey expects the US to honor our strategic partnership and doesn’t want it to be shadowed by terrorist propaganda.

There is no difference between DAESH, PKK, PYD and YPG. We will continue to fight against them all. https://t.co/Yyzgyp9RQ4 — Ibrahim Kalin (@ikalin1) January 13, 2019

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وذكر ياسين أقطاي أن الرئيس الأمريكي يبدي موقفا متناقضا وغير متسق عبر تصريحاته على موقع تويتر، مضيفا "إن موقف أمريكا الذي يصر على المساواة بين الأكراد ووحدات حماية الشعب يظهر عجزها وموقفها المتناقض وغير المتسق ونحن نرفض بشدة مقاربة وموقف الولايات المتحدة".

وأكد أقطاي أن تركيا لن تتخلى عن موقفها بسبب تهديدات الولايات المتحدة، مضيفا "إن التصريحات الأمريكية لا تخيفنا ولن تثنينا عن موقفنا ونحن ندعو الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت إلى سوريا من مسافة تبعد 5 آلاف كيلومتر وتدعي أنها تحمي الأكراد إلى مساءلة نفسها ماذا فعلت حتى الآن من أجل البشرية في سوريا".

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2019

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وهدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الاثنين، تركيا باتخاذ إجراءات اقتصادية ضدها، في حال مهاجمة أنقرة للأكراد السوريين.

وكتب الرئيس الأمريكي، في تغريدة على موقع "تويتر": "نحن نبدأ سحب [لقواتنا] من سوريا طال انتظاره، وفي نفس الوقت نقوم بضربات قوية لما تبقى من تنظيم "داعش" الإرهابي من جهات مختلفة".

​وتابع: "سنهاجمهم مرة أخرى من القواعد المجاورة الموجودة، إذا عادوا". وأضاف "سوف ندمر تركيا اقتصاديا إذا ضربت الأكراد"، موجها لها النصيحة بإنشاء منطقة آمنة على مسافة 20 ميل.

وقال ترامب، في تغريدة أخرى، إن "وبالمثل، لا أريد أن يستفز الأكراد تركيا. روسيا وإيران وسوريا أكثر المستفيدين من سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد لتدمير "داعش" في سوريا… أعداء طبيعيين، ونحن أيضا نستفيد من هذا، لكن الوقت قد حان لإعادة قواتنا إلى الوطن. ووقف هذه الحروب اللانهائية".