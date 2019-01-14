انقلاب سفينة كابلات في مضيق سنغافورة بعد اصطدامها بناقلة نفط

أفادت السلطات الإندونيسية، اليوم الاثنين، إن السفينة (ستار سنتوريون)، المتخصصة في مد الكابلات والأنابيب في البحار وترفع علم فانواتو، انقلبت في المياه الإندونيسية بمضيق سنغافورة بعد اصطدامها بناقلة أمس الأحد، لكن لم تقع خسائر في الأرواح.

ووقع الاصطدام شمالي جزيرة بنتان الإندونيسية في إقليم جزر رياو الواقع قبالة سنغافورة، وفقا لـ "رويترز".

وقال سامسول نزار رئيس العمليات في قاعدة خفر السواحل الإندونيسية في تانجونج أوبان في بنتان: "لقد انقلبت بالفعل. لكنها لم تغرق بالكامل".

وأضاف أن سفن خفر السواحل تراقب السفينة وأن جميع أفراد الطاقم سالمين بعد أن أنقذتهم السلطات السنغافورية.

وأظهرت بيانات الشحن على منصة (ريفينيتيف أيكون) أن السفينة ستار سنتوريون، التي تبلغ حمولتها الساكنة 13 ألف طن وتتخصص في مد الكابلات والأنابيب في قاع المحيطات، كانت راسية في منطقة تتزود فيها السفن بالوقود البحري على الطرف الشرقي من مضيق سنغافورة. وفي هذه الأثناء كانت ناقلة المنتجات النفطية (أنتيا)، التي تبلغ حمولتها الساكنة 40 ألف طن، تتقدم نحوها بسرعة.

ويعد مضيق سنغافورة واحد من أكثر المناطق الملاحية ازدحاما في العالم حيث تمر المئات من سفن الحاويات وناقلات النفط والوقود وناقلات البضائع الجافة يوميا بالمياه التي تربط شرق آسيا بأوروبا والهند وأفريقيا.