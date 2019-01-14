وزير الخارجية الياباني يشكر لافروف على جعل موسكو "أكثر دفئا من أجله"

بدأت، اليوم الاثنين، المفاوضات حول قضية السلام بين روسيا واليابان، يجريها الممثلون الخاصون للرئيس الروسي ورئيس الوزراء الياباني، الذي يشرف عليه وزراء خارجية الدولتين.

وأعلنت الخارجية الروسية على موقعها "تويتر"، أن وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، قال خلال لقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف، أشكرك على جعل درجة حرارة موسكو أكثر دفئا من أجلي.

#Лавров: Хотел бы еще раз призвать наших японских коллег строго следовать договоренностям наших лидеров, как по форме организации переговоров, так, конечно, и по существу работы над мирным договоромhttps://t.co/506O2jLlRx pic.twitter.com/yNebYsP7cW — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) January 14, 2019

وتشهد موسكو ارتفاعا غير طبيعي في درجات الحرارة هذا الأسبوع التي تصل إلى ما فوق الصفر، وسبب تغيرات الطقس هو إعصار في شمالي الأطلسي.

ووفقا للمتنبئين الجويين، انخفض الضغط الجوي إلى 728 مم زئبقي، بحسب الصحيفة المحلية الروسية "زفيزدا".

ذكر أن العلاقات بين روسيا اليابان، تتطور بشكل ملحوظ، رغم قضية الجزر، التي تعكر صفو هذه العلاقات، حيث تدعي طوكيو ملكيتها لجزر الكوريل الجنوبية الأربع، وهي جزر (إيتوروب، كوناشير، شيكوتان وهابوماي)، وذلك وفق اتفاق التجارة الثنائية المبرم بشأن الحدود عام 1855.

وجعلت طوكيو من عودة الجزر الأربع، أحد شروط معاهدة السلام مع روسيا، التي لم توقع منذ الحرب العالمية الثانية، لكن موقف موسكو يتمثل بأن جزر كوريل الجنوبية، أصبحت في حقيقة الأمر جزء من الاتحاد السوفياتي السابق، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأن السيادة الروسية عليها مسجلة ضمن مواثيق القانون الدولي، بحيث لا يمكن لأحد التشكيك في صحتها نهائيا.