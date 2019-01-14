ترامب يكشف عن "الخبر السيئ لروسيا"

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط هو "خبر سيئ بالنسبة لروسيا".

غرد الرئيس الأمريكي عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا "أسعار الوقود تتراجع في الولايات المتحدة لأن الرئيس ترامب رفع ضوابط الطاقة، والآن نحن ننتج المزيد من النفط أكثر من أي وقت مضى".

“Gas prices drop across the United States because President Trump has deregulated Energy and we are now producing a great deal more oil than ever before.” @foxandfriends But this is bad news for Russia, why would President Trump do such a thing? Thought he worked for Kremlin? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2019

وأضاف "لكن هذه أخبار سيئة بالنسبة لروسيا، لماذا يستطيع الرئيس ترامب أن يفعل ذلك؟ أأعتقدتم أنه (ترامب) يعمل لصالح الكرملين؟".

وفي وقت سابق، أعلن ترامب أنه يتوقع أن تتمكن الولايات المتحدة وروسيا مرة أخرى من استعادة العلاقات الجيدة، مشيرًا إلى أن التوافق مع روسيا أمر جيد، وليس سيئا".