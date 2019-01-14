رئيس بعثة يونيفيل: لبنان وإسرائيل أكدا أنهما لا يسعيان لتصعيد التوتر

شدد رئيس بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، قائد القوة الأممية، ستيفانو ديل كول، على أن لبنان وإسرائيل أكدا أنهما لا يسعيان لتصعيد التوتر، لضمان الحفاظ على وقف الأعمال العدائية.

وقال ديل كول في بيان، عبر موقع "يونيفيل" اليوم الاثنين "عقدت للتو اجتماعا جيدا وبناء مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل"، متابعا "شددت على أهمية استمرار انخراط الأطراف من خلال المساعي الحميدة التي تقوم بها اليونيفيل، ولا سيما المنتدى الثلاثي، لإيجاد حلول مشتركة لهذه المسائل".

© REUTERS / Ali Hashisho الشرق الأوسط: لبنان يتجه لحل "دبلوماسي" لقضية الأنفاق على الحدود مع إسرائيل

وأضاف ديل كول "مما يشجعني تأكيد الطرفين أنهما لا يسعيان إلى تصعيد التوتر، وأنهما لا يزالان عازمين على العمل مع اليونيفيل لضمان الحفاظ على وقف الأعمال العدائية"، لافتا "يبقي الحفاظ على الهدوء والاستقرار الشاملين على طول الخط الأزرق الاعتبار الرئيسي في جميع مبادراتنا وجهودنا لحل القضايا الخلافية".

وتابع قائد القوة "سنواصل استخدام آلية الاتصال والتنسيق التابعة لليونيفيل لإيجاد طريقة متفق عليها بشكل متبادل فيما يتعلق بأية أنشطة على طول الخط الأزرق".

وأكد: "أشجع كلا الطرفين على احترام التزاماتهما تجاه قرار مجلس الأمن الدولي 1701 وتجنب الخروقات بكافة أشكالها، وليس فقط الحفاظ على وقف الأعمال العدائية بل على العمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وكان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جبران باسيل التقى وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية دايفيد هايل ترافقه السفيرة الأمريكية لدى لبنان إليزابيت ريتشارد.

© AP Photo / Str/HO لبنان يعتزم التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل

استمر اللقاء حوالى الساعة، وكانت جولة أفق شاملة للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأبلغ الجانب اللبناني الجانب الأمريكي أن "لبنان متمسك بحدوده، ولا يفرط في ذرة منها، لكنه يعتبر أن التطورات قد تشكل فرصة للتوصل إلى اتفاق بإشراف الأمم المتحدة يعيد للبنان كامل حقوقه ويمنع تدهور الأوضاع على الحدود".

كما التقى الوزير باسيل قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) الجنرال ستيفانو دل كول الذي قال بعد اللقاء: "لقد عقدت للتو اجتماعا جيدا وبناء مع وزير الخارجية جبران باسيل. وناقشنا في اجتماعنا اليوم، الكثير من الجهود التي بذلتها في الأسابيع الأخيرة لمعالجة هواجس الأطراف المتصلة بآخر التطورات على طول الخط الأزرق".