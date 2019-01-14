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16:49 14 يناير/ كانون الثاني 2019
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    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، خلال الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي في العاصمة القطرية الدوحة

    باحث بحريني يكشف مهام بومبيو في الشرق الأوسط... وما يجهزه في أزمة قطر

    © REUTERS / POOL
    العالم
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    تحدث الباحث الاستراتيجي البحريني، عبد الله جنيد، عن مهمة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في جولته الشرق أوسطية، والملفات الرئيسية التي كان يتحدث عنها وما يجهزه بشكل خاص لأزمة قطر.

    وقال جنيد بتصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" إن جولة بومبيو في الشرق الأوسط، تتعلق بشكل خاص بإيران.

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في لقائه بطلاب جامعة نيويورك في أبوظبي، 13 يناير/كانون الثاني 2019
    © REUTERS / POOL
    بومبيو عن تغريدة ترامب بشأن تركيا: لا تمثل تغييرا في قرار الانسحاب من سوريا
    وأضاف، أن جولة بومبيو تركزت على تقريب المسافات بين الرؤيتين السعودية والأمريكية، في احتواء ما تمثله إيران أو سياساتها التوسعية.

     وتابع: "مفهوم الولايات المتحدة الأمريكية لاحتواء إيران، لطالما كان موضع خلاف مع حلفائها في الشرق الأوسط، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، كونها الدولة المركزية عربيا الآن وليس إقليميا".

    أزمة قطر

     وتطرق الباحث البحريني إلى أزمة قطر، وما يجهزه بومبيو لها، باعتبارها أحد أهم الملفات، التي تناولها وزير الخارجية الأمريكي، وأشار إلى أن ذلك الملف تم تناوله  حتى قبل وصول بومبيو إلى الرياض.

    وقال جنيد: "واكبت جولة بومبيو الخليجية، جولة ثانية لوزير الدولة العماني للشؤون الخارجية، يوسف بن علوي عبدالله، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، وشملت كل دول الخليج العربي، وهو ما يشير إلى تساؤل بشأن أي اختراق في هذا الملف".

    واستطرد "دخول مسقط على خط الوساطة، في ظل وجود الأمين العام لمجلس التعاون، قد ينتج أدوات جديدة تسهم في حلحلة الملف القطري".

    وأوضح، أن الأزمة القطرية تمثل أولوية لدى إدارة الرئيس ترامب، إلا أنه على الولايات المتحدة موازنة الأمور، وعدم التسرع في طرح مشاريع، قد تقرأ وكأنها التفاف على الأزمة، وقد تقرأ الدعوة لإنشاء التحالف الاستراتيجي العربي على ذلك الأساس.

    سحب القوات

    أما عن قرار سحب القوات الأمريكية في سوريا، فقال جنيد: "أما فيما يخص محاربة الإرهاب، وآفاق الحلول الممكنة في سوريا، فإن قرار سحب القوات الأمريكية فاجأ الجميع، إلا أنه من المحتمل أن تعيد الولايات المتحدة الأمريكية صياغة ذلك القرار، في شكل إعادة انتشار، وقد مثل إنذار الرئيس ترامب لتركيا بعدم الاعتداء على الأكراد، وأن يحترم الأكراد مصالح تركيا شبه تأكيد لتلك الرؤية."

    نشطاء يحملون صور الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول، تركيا 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    © AP Photo/ Jacquelyn Martin
    وزير الخارجية الأمريكي يكشف ما قاله الملك سلمان وولي عهده عن قتل خاشقجي
    وأشار، إلى أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية برفع حجم وانتشار قواتها العسكرية في العراق يوضح تغيرات الموقف. وأنه الموقف الأمثل في إيصال أول رسائل لطهران، قبل انعقاد المؤتمر الدولي في بولندا منتصف فبراير/شباط المقبل.

    وخلال زيارته للسعودية، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية مايك بومبيو قطع زيارته للشرق الأوسط بشكل مفاجئ، وسيعود إلى واشنطن مساء اليوم.

    وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن "مايك بومبيو قطع زيارته للشرق الأوسط لحضور جنازة عائلية"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

    وأضاف أن "بومبيو سيزور سلطنة عمان في وقت لاحق اليوم، ولكن سيزور الكويت في وقت آخر في المستقبل القريب".

    ووصل وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، إلى السعودية، مساء أمس الأحد 13 يناير/كانون الثاني، والتقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، صباح اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض.

    كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، ما قاله العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

    وقال بومبيو، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إنه أبلغ العاهل السعودي، وولي عهده، بأنه ينبغي محاسبة كل مسؤول عن مقتل خاشقجي

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