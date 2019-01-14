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17:06 14 يناير/ كانون الثاني 2019
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    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

    لافروف معلقا على تصريحات طوكيو "الشنيعة": أمر غير مقبول

    © Sputnik . Maxim Blinov
    العالم
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    عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن امتعاضه تجاه تصريحات طوكيو "الشنيعة"، المتعلقة بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية في إبرام معاهدة السلام بين روسيا واليابان.

    سيرغي لافروف
    © Sputnik . Maksim Blinov
    وزير الخارجية الياباني يشكر لافروف على جعل موسكو "أكثر دفئا من أجله"
    قال لافروف بعد المفاوضات حول معاهدة السلام مع اليابان، أعلن مساعد أو مستشار رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي في اليابان، وهو نفسه رئيس الوزراء شينزو آبي، أن الولايات المتحدة يجب أن تكون مهتمة بإبرام الاتفاق بين روسيا واليابان، فهذا برأيه "سيعزز الحلف لمجابهة الصين"، وصف لافروف هذا تصريح بأنه "شنيع"، وصرح: قد قلنا هذا اليوم بكل صراحة.

    وأضاف لافروف إن الجانب الروسي أصدر اليوم تحذيرا جادا للغاية "بشأن عدم قبول مثل هذه التصريحات"، وتساءل أيضا كيف يمكن لليابان أن تكون مستقلة في حل أية قضية مع "مثل هذا الاعتماد على الولايات المتحدة".

    من جانبه أكد اليابان أن طوكيو سوف تتخذ قرارات مبنية على مصالحها الوطنية.

    وبدأت، اليوم الاثنين، المفاوضات حول قضية السلام بين روسيا واليابان، يجريها الممثلون الخاصون للرئيس الروسي ورئيس الوزراء الياباني، التي يشرف عليها وزراء خارجية الدولتين.

    ذكر أن العلاقات بين روسيا اليابان، تتطور بشكل ملحوظ، رغم قضية الجزر، التي تعكر صفو هذه العلاقات، حيث تدعي طوكيو ملكيتها لجزر الكوريل الجنوبية الأربع، وهي جزر (إيتوروب، كوناشير، شيكوتان وهابوماي)، وذلك وفق اتفاق التجارة الثنائية المبرم بشأن الحدود عام 1855.

    وجعلت طوكيو من عودة الجزر الأربع، أحد شروط معاهدة السلام مع روسيا، التي لم توقع منذ الحرب العالمية الثانية، لكن موقف موسكو يتمثل بأن جزر كوريل الجنوبية، أصبحت في حقيقة الأمر جزء من الاتحاد السوفياتي السابق، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأن السيادة الروسية عليها مسجلة ضمن مواثيق القانون الدولي، بحيث لا يمكن لأحد التشكيك في صحتها نهائيا.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    تصريح, الصين, أمريكا, معاهدة السلام, وكالة سبوتنيك, شينزو آبي, سيرغي لافروف, موسكو
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