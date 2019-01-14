ترامب يسخر من مؤسس "أمازون" بعد طلاقه وينعته بالغبي

ووصف ترامب الملياردير الأمريكي بعبارة "Bozo"، التي تعني "الغبي"، إذ كتب في تغريدته "Jeff Bozo".
ويشير ترامب في تغريدته بـ "المنافس" إلى صحيفة التابلويد "ذا ناشونال أنكوايرر" الأمريكية، التي نشرت قصة عن رسائل نصية تكشف عن علاقة بين بيزوس ومذيعة التلفزيون السابقة، لورين سانشيز.
يذكر أن دونالد ترامب يملك تاريخا مع صحيفة "ذا ناشونال إنكوايرر"، ففي شهر ديسمبر/ كانون الأول، اعترفت الشركة الأم المالكة للصحيفة بدفع أموال لامرأة من أجل أن تزعم أنها كانت على علاقة عاطفية مع ترامب.
So sorry to hear the news about Jeff Bozo being taken down by a competitor whose reporting, I understand, is far more accurate than the reporting in his lobbyist newspaper, the Amazon Washington Post. Hopefully the paper will soon be placed in better & more responsible hands!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2019
وكان جيف بيزوس قد أعلن انفصاله عن زوجته، الأسبوع الماضي، بعد زواج استمر 25 عاما.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)