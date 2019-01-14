ترامب يسخر من مؤسس "أمازون" بعد طلاقه وينعته بالغبي

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من مؤسس موقع "أمازون"، جيف بيزوس، بعد طلاقه الذي أثار حديث العالم كله.

ووصف ترامب الملياردير الأمريكي بعبارة "Bozo"، التي تعني "الغبي"، إذ كتب في تغريدته "Jeff Bozo".

وغرد ترامب متهكما من جيف بيزوس عبر حسابه على "تويتر": "آسف جدا لسماع هذه الأخبار عن أن جيف الغبي هو ضحية أحد المنافسين، على حد علمي، فإن تقاريره أكثر دقة بكثير من تلك التي نشرتها صحيفة اللوبي أمازون واشنطن بوست".

ويشير ترامب في تغريدته بـ "المنافس" إلى صحيفة التابلويد "ذا ناشونال أنكوايرر" الأمريكية، التي نشرت قصة عن رسائل نصية تكشف عن علاقة بين بيزوس ومذيعة التلفزيون السابقة، لورين سانشيز.

يذكر أن دونالد ترامب يملك تاريخا مع صحيفة "ذا ناشونال إنكوايرر"، ففي شهر ديسمبر/ كانون الأول، اعترفت الشركة الأم المالكة للصحيفة بدفع أموال لامرأة من أجل أن تزعم أنها كانت على علاقة عاطفية مع ترامب.

So sorry to hear the news about Jeff Bozo being taken down by a competitor whose reporting, I understand, is far more accurate than the reporting in his lobbyist newspaper, the Amazon Washington Post. Hopefully the paper will soon be placed in better & more responsible hands! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2019

وكان جيف بيزوس قد أعلن انفصاله عن زوجته، الأسبوع الماضي، بعد زواج استمر 25 عاما.