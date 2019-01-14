الحكم على مواطن أوكراني بالسجن في روسيا بسبب بلاغ كاذب

فورونيج — سبوتنيك. وجاء في بيان النيابة: ""وجدت المحكمة أنه في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، في حوالي الساعة 01:50 [بتوقيت موسكو] ، كان ألكسندر ب.، مخمورا، في محطة للتزود بالوقود" تي إن بي" رقم 7 ، التي تعتبر مشروعا للبنية التحتية الاجتماعية، وأنه أبلغ موظفتين في المجمع، كذباً، عن انفجار وشيك في مبنى المحطة".
وأضاف البيان: "حكمت المحكمة على ألكسندر بالسجن لمدة 3 سنوات مع قضاء العقوبة في سجن نظام عادي"، وذكر بأن الحكم لم يدخل حيز التنفيذ بعد وأنه ما زال بالإمكان الطعن فيه.
وذكر أيضا أن المتهم يبلغ من العمر 35 عاماً وأنه فتحت ضده قضية جنائية بموجب المادة "تقديم بلاغ كاذب بشأن وجود خطر وشيك من حدوث هجوم تفجيري أو إشعال للحرائق أو غير ذلك من الأعمال التي تعرّض حياة الناس للخطر أو تلحق دمارا شديدا بالممتلكات أو تؤدي إلى نتائج أخرى خطيرة".
هذا ولا يزال المجتمع الروسي يعاني من تفشي ظاهرة الجريمة، بما في ذلك وبلاغات هاتفية كاذبة عن التحضير لتفجيرات، ما نتج عنه أضرار مادية ومعنوية جسيمة، ولذلك تقع مكافحة هذا النوع من الجريمة على رأس الأولويات بالنسبة لأجهزة الأمن والشرطة.
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