بريطانيا تطالب بتوفير رعاية صحية لسجينة متهمة بالتآمر في إيران

أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، اليوم الاثنين، استدعاء السفير الإيراني في بريطانيا للمطالبة بتوفير رعاية صحية لبريطانية سجينة في إيران بتهمة المشاركة في تظاهرات ضد الحكومة الإيرانية.

© REUTERS / Morteza Nikoubazl إيران تعتقل خبيرة مقيمة في أستراليا بتهمة محاولة "اختراق" المؤسسات

وكتب هانت في تغريدة عبر " تويتر "، "استدعيت اليوم السفير الإيراني للمطالبة بحصول نازانين (زاغاري) على الرعاية الصحية التي تطلبها بشكل فوري"، مضيفا أن "استمرار اعتقالها غير مقبول كليا، والمعاملة التي تلقاها على يد السلطات الإيرانية تنتهك حقوق الإنسان بشكل أساسي".

وأضاف هانت في تغريدة أخرى، سأتواصل مع ريتشارد راتكليف (زوج نازانين) بعد ظهر اليوم، ونازانين في أفكارنا، فقد علمنا أنها بدأت إضرابها عن الطعام اليوم… وعلى إيران اتخاذ إجراء فوري بهذا الشأن.

Today I summoned the Iranian Ambassador to demand Nazanin has immediate access to the healthcare she requires. Her ongoing detention is TOTALLY unacceptable and her treatment at the hands of Iranian authorities is a fundamental breach of human rights 1/2 — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) January 14, 2019

يذكر أن السلطات اعتقلت الموظفة من أصل إيراني نازانين والتي كانت تعمل مديرة لأحد مشاريع مؤسسة "تومسون رويترز"، في أبريل/ نيسان 2016 في أحد مطارات العاصمة الإيرانية طهران أثناء محاولتها العودة إلى بريطانيا بصحبة طفلتها البالغة من العمر عامين بعد زيارة عائلية.

وأدينت نازانين "بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية في إيران"، وهو اتهام نفته عائلتها ومؤسسة "تومسون رويترز".