وزير الخارجية الياباني: بوتين وآبي يلتقيان في 22 يناير في روسيا

أعلن وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، اليوم الاثنين، أن محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ستجري في روسيا يوم 22 كانون الثاني/ يناير الجاري.

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موسكو — سبوتنيك . وقال الوزير الياباني، للصحفيين: خلال محادثات اليوم، قمنا بالإعداد لزيارة رئيس الوزراء آبي لروسيا، واتفقنا على أن تجري مباحثات على أعلى مستوى خلال الزيارة إلى روسيا في 22 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأضاف كونو، إن الاجتماع القادم لوزيري خارجية روسيا واليابان يمكن، أن يعقد في فبراير/ شباط، في مؤتمر ميونيخ حول الأمن.

وأشار إلى الاتفاق على إنه "إذا شارك وزيرا الخارجية (روسيا واليابان) في فبراير/ شباط، في المؤتمر حول الأمن المزمع عقده في ميونخ، فإن الاجتماع التالي سيعقد هناك".

هذا وكان رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، قد أعلن في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنه يعتزم زيارة روسيا مطلع 2019.

العلاقات الروسية اليابانية تتطور بشكل ملحوظ، رغم قضية الجزر التي تعكر صفوها حيث تدعي طوكيو ملكيتها لجزر الكوريل الجنوبية الأربع، وهي جزر (إيتوروب، كوناشير، شيكوتان وهابوماي).

وتشدد موسكو على ثبات موقفها المبدئي الذي يؤكد أن تسوية مشكلة معاهدة السلام مع اليابان يجب أن تجري "في ظل بلورة أجواء جديدة نوعيا في العلاقات الروسية — اليابانية" وأن تكون مدعومة من قبل شعبي البلدين وتستند إلى "اعتراف طوكيو غير المشروط بنتائج الحرب العالمية الثانية كافة، بما في ذلك تبعية جزر الكوريل الجنوبية للسيادة الروسية.