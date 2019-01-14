أكثر من 40 مصابا بانفجار شاحنة مفخخة قرب مجمع للأجانب في كابول

أصيب أكثر من 40 شخصا، مساء اليوم الإثنين، بانفجار شاحنة مفخخة قرب مجمع يسكنه أجانب وتوجد فيه مقرات منظمات أجنبية غير حكومية شرقي العاصمة الأفغانية كابول.

كابول — سبوتنيك. أفاد وحيد الله مايار، المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، عبر حسابه على "تويتر"، بـوقوع "أكثر من 40 مصاباً بالانفجار في الدائرة التاسعة مساء اليوم في كابول".

© REUTERS / OMAR SOBHANI ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم كابول إلى 43 قتيلا

من جانبه قال بصير مجاهد، المتحدث باسم شرطة كابول، لوكالة "سبوتنيك"، "قبل قليل، وفي المنطقة الواقعة ضمن الدائرة 9 بكابول، وقع اعتداء إرهابي على مجمع "القرية الخضراء" بواسطة سيارة مفخخة".

وتابع مجاهد أن "الوضع تحت السيطرة، ووحدات من الشرطة وصلت إلى المكان، وسننشر المزيد من التفاصيل لاحقا".

وتشهد أفغانستان، منذ مطلع شهر أيار/ مايو الماضي، ارتفاعاً ملحوظاً في العمليات والمعارك العنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أميركية وأخرى من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في إطار مهمة "الدعم الحازم" ومسلحي حركة طالبان الذين كثفوا هجماتهم منذ الإعلان عن انطلاق العمليات الربيعية تحت اسم "الخندق".

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أنها سجلت أعلى عدد للضحايا المدنيين خلال النزاعات، في الأشهر الستة الأولى من 2018، إذ قتل 1692 مدنيا في الفترة من الأول من كانون الثاني/يناير وحتى 30 حزيران/ يونيو 2018.